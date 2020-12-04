Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра

Я нашел ошибку
Главные новости:
При этом пациенты с тяжелым состоянием проходят все необходимые исследования в течение 20 минут
Время ожидания пациентов в главном ковид-госпитале региона сократилось в 2-3 раза
В Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел экспертную лекцию для победителей конкурса «Лидеры России. Политика».
Дмитрий Азаров поделился управленческим опытом с победителями конкурса «Лидеры России. Политика»
В 2020 году конкурс проводится по двум направлениям: «Год памяти и славы» и «Перемены заметны каждому».
До 8 декабря продлён приём заявок на областной журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. 
Леонид Симановский: СО выделены допсредства на стимулирующие выплаты и на оплату отпусков медикам, участвующим в борьбе с COVID-19
3 декабря состоялось общественное обсуждение проекта бюджета министерства транспорта и автомобильных дорог СО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Общественные эксперты одобрили финансирование дорожных работ в Самарской области в 2021 году
В ноябре в регионе проводились рейды. Оборудование внутри домов и квартир проверяли сотрудники ГЖИ, управляющих компаний и газовых служб.
Подведены итоги месячника по безопасному использованию газового оборудования
Серия встреч с участием предпринимателей и контролирующих органов власти проводится по поручению губернатора Дмитрия Азарова.
Слаженные действия региональных властей направлены на снижение административных барьеров для бизнеса
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества вуза и горадминистрации.
Ректор СамГУПС обсудил с главой департамента транспорта Самары перспективы взаимодействия
Самара  -14 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.25
-0.95
EUR 90.26
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
Помогать - это по-самарски: в ГБУЗСО №10 переданы 7 000 масок и 250 л дезсредства «Анолит»
Полицейские в Самарской области проводят операцию "Должник"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра

4 декабря 2020 15:17
132
Компания создает три вида антисептиков.

«Кризис – время возможностей для истинных предпринимателей», считает директор компании – резидента «Жигулевской долины» ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок» Айдар Валиулов. Совсем недавно компания открыла производство уникальных антисептических средств на основе наночастиц серебра и меди.

ООО НПО «Фабрика красок» создает более 200 видов продукции, в том числе патентованную термоизоляционную линейку и лако-красочные материалы (ЛКМ) с бактерицидными свойствами, а также является первой Российской компанией, которая запатентовала рецепт и технологию производства покрытий, обладающих бактерицидными и вируцилидными свойствами и внедрила их в производство в 2014 году. Ежегодно через широкую дилерскую сеть по всей России и в страны СНГ поставляется до 100 тонн продукции.

В период сложной эпидемиологической обстановки командой компании было принято решение открыть новую ветвь производства – антисептические средства для личного и промышленного использования.

Подробнее о продукте рассказал директор ООО НПО «Фабрика-Красок» компании Айдар Валиулов:

«В связи со сложившейся ситуацией в стране из-за пандемии коронавируса, наша компания вышла на новый уровень по производству антисептических средств. Это несколько видов санитайзеров в емкостях разного объема, позволяющих удовлетворить потребности разных групп потребителей. С древних времен серебро и медь считались одними из лучших антисептиков. Металлы «работают» только своей поверхностью. Разбивая один и тот же объем металла на мелкие частицы, мы увеличиваем площадь

«рабочей» поверхности в миллионы раз, тем самым повышая эффективность антисептических свойств. Наши дезинфицирующие средства, выполненные по ГОСТу, позволяют мгновенно и гарантированно уничтожить микробы и вирусы на поверхностях».

Компания создает три вида антисептиков:

«AgBionika - ЭкоГЕЛЬ» на основе наносеребра и меди. Компоненты геля долго не испаряются, задерживаясь в порах поверхности, поэтому он представляет самую длительную защиту от бактерий и вирусов, расположенных на покрытиях. Гель экологичен и не содержит запаха.

«AgBionika – МедГЕЛЬ», в котором содержится биглюконат хлоргексидина. Оказывает профилактическое воздействие. Препарат стабилен после обработки им кожи, сохраняется на ней в некотором количестве, продолжая давать бактерицидный эффект. При местном применении он убивает бактерии, предотвращая их разрастание на месте применения. Обладает пролонгированным антимикробным эффектом в течение 3 часов.

«AgBionika – АлкоГЕЛЬ» - прозрачный бесцветный гель со специфическим запахом изопропилового спирта (ГОСТ) и применяемой отдушки, обладающий пролонгированным антимикробным действием в течение 3-х часов. Гель не стягивает кожу при высыхании и не пересушивает ее. Содержит: экстракты чайного дерева, а также ромашки и лаванды, предотвращающие размягчение кожи под перчатками.

По мнению Валиулова, организовать новое производство удалось благодаря выверенной системе поддержки, которые оказывает своим резидентам технопарк «Жигулевская долина», а также Российский экспортный центр и Гарантийный Фонд Самарской области.

«Благодаря государственным и региональным мерам поддержки для малого и среднего предпринимательства, нам в такие непростые времена удается не только оставаться «на плаву», но и создавать, и продвигать на рынок свои разработки. Например, во время пандемии технопарк снизил нам стоимость аренды помещений на 25%, а Гарантийный Фонд предоставил льготный кредит всего под 2%, что позволило нам открыть цех и создать новые рабочие места для тольяттинцев», - отметил Айдар, передает пресс-служба парка.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 21 сентября 2019
Отопительный сезон стартует в Тольятти
11:51 /  Отопительный сезон стартует в Тольятти
.Он начнется с 23 сентябряЖКХ
2367
  • 4 сентября 2019
Детский технопарк Кванториум – 63 регион в Тольятти начинает новый учебный год
13:05 /  Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» в Тольятти начинает новый учебный год
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами.Социум
1440
  • 17 апреля 2019
Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
14:18 / Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
Экономика региона
2770
В Тольятти прошёл «День «цифры» Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.
14:02 /  В Тольятти прошёл «День «цифры»
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.Социум
1492
  • 23 января 2019
Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти Цель - создание благоприятной среды для развития школьников.
13:36 / Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников.Образование
2595
  • 23 ноября 2018
В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс» Детей учат основам программирования.
11:11 /  В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс»
Детей учат основам программирования.Образование
2618
  • 17 августа 2018
10:15 /  Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов...Экономика региона
2945
  • 6 августа 2018
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
20:09 / Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам.Транспорт
2705
  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный.Криминал
2608
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова.Новости Думы г.о. Тольятти
3094
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
3247
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны.Новости Думы г.о. Тольятти
3423
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
2727
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
3733
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля.Новости Тольятти
16902
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
17111
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего...Новости Тольятти
4801
  • 28 сентября 2014
"АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
5592
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет.Новости Тольятти
19286
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них.Происшествия
6874
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
12508
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль.Новости Тольятти
6433
"АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя.Новости Тольятти
7232
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал.Криминал
5336
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем.Новости Тольятти
19106
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей.Новости Тольятти
15782
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется.Новости Тольятти
17800
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки.Происшествия
5524
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
6418
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог.Новости Тольятти
17984
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1132
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1036
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1193
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
760
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1005
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2214
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2608
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3411
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3681
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3720
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5333
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
7957
Весь список
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сельчан Самарской области за ударный труд
4 декабря 2020  13:43 
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сельчан Самарской области за ударный труд
В этом году в регионе собрали рекордный урожай зерновых за тридцать лет.  Экономика региона
144
Еще трое мужчин и женщина умерли в Самарской области COVID–19
4 декабря 2020  13:30 
Еще трое мужчин и женщина умерли в Самарской области COVID–19
​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 23399 случаев коронавируса. Здравоохранение
192
Рост продолжается: за сутки на 4 декабря выявлены 266 заболевших коронавирусом в Самарском регионе
4 декабря 2020  12:41 
Рост продолжается: за сутки на 4 декабря выявлены 266 заболевших коронавирусом в Самарском регионе
За сутки умерли еще четверо больных. Здравоохранение
246
Бюджет Самары на 2021 год принят в первом чтении
4 декабря 2020  11:18 
Бюджет Самары на 2021 год принят в первом чтении
Он бездефицитный, расходы равны доходам и составляют 15 млрд 164 млн руб. Экономика региона
164
НОЦ Самарской области получил международный статус
4 декабря 2020  10:49 
НОЦ Самарской области получил международный статус
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Образование
200
Весь список
Акценты
В прокуратуре Самары организована горячая линия
4 декабря 2020  12:50 
В прокуратуре Самары организована горячая линия
Также можно обратиться в ведомство лично. Социум
135
НОЦ Самарской области получил международный статус
4 декабря 2020  10:49 
НОЦ Самарской области получил международный статус
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Образование
198
Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
3 декабря 2020  18:29 
Дмитрий Азаров и представители строительной отрасли подвели предварительные итоги года
Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Экономика региона
446
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
405
Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
869
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2029
Весь список
Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
127
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
402
2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
547
Весь список