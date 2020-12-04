Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра

132

«Кризис – время возможностей для истинных предпринимателей», считает директор компании – резидента «Жигулевской долины» ООО Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок» Айдар Валиулов. Совсем недавно компания открыла производство уникальных антисептических средств на основе наночастиц серебра и меди.

ООО НПО «Фабрика красок» создает более 200 видов продукции, в том числе патентованную термоизоляционную линейку и лако-красочные материалы (ЛКМ) с бактерицидными свойствами, а также является первой Российской компанией, которая запатентовала рецепт и технологию производства покрытий, обладающих бактерицидными и вируцилидными свойствами и внедрила их в производство в 2014 году. Ежегодно через широкую дилерскую сеть по всей России и в страны СНГ поставляется до 100 тонн продукции.

В период сложной эпидемиологической обстановки командой компании было принято решение открыть новую ветвь производства – антисептические средства для личного и промышленного использования.

Подробнее о продукте рассказал директор ООО НПО «Фабрика-Красок» компании Айдар Валиулов:

«В связи со сложившейся ситуацией в стране из-за пандемии коронавируса, наша компания вышла на новый уровень по производству антисептических средств. Это несколько видов санитайзеров в емкостях разного объема, позволяющих удовлетворить потребности разных групп потребителей. С древних времен серебро и медь считались одними из лучших антисептиков. Металлы «работают» только своей поверхностью. Разбивая один и тот же объем металла на мелкие частицы, мы увеличиваем площадь

«рабочей» поверхности в миллионы раз, тем самым повышая эффективность антисептических свойств. Наши дезинфицирующие средства, выполненные по ГОСТу, позволяют мгновенно и гарантированно уничтожить микробы и вирусы на поверхностях».

Компания создает три вида антисептиков:

«AgBionika - ЭкоГЕЛЬ» на основе наносеребра и меди. Компоненты геля долго не испаряются, задерживаясь в порах поверхности, поэтому он представляет самую длительную защиту от бактерий и вирусов, расположенных на покрытиях. Гель экологичен и не содержит запаха.

«AgBionika – МедГЕЛЬ», в котором содержится биглюконат хлоргексидина. Оказывает профилактическое воздействие. Препарат стабилен после обработки им кожи, сохраняется на ней в некотором количестве, продолжая давать бактерицидный эффект. При местном применении он убивает бактерии, предотвращая их разрастание на месте применения. Обладает пролонгированным антимикробным эффектом в течение 3 часов.

«AgBionika – АлкоГЕЛЬ» - прозрачный бесцветный гель со специфическим запахом изопропилового спирта (ГОСТ) и применяемой отдушки, обладающий пролонгированным антимикробным действием в течение 3-х часов. Гель не стягивает кожу при высыхании и не пересушивает ее. Содержит: экстракты чайного дерева, а также ромашки и лаванды, предотвращающие размягчение кожи под перчатками.

По мнению Валиулова, организовать новое производство удалось благодаря выверенной системе поддержки, которые оказывает своим резидентам технопарк «Жигулевская долина», а также Российский экспортный центр и Гарантийный Фонд Самарской области.

«Благодаря государственным и региональным мерам поддержки для малого и среднего предпринимательства, нам в такие непростые времена удается не только оставаться «на плаву», но и создавать, и продвигать на рынок свои разработки. Например, во время пандемии технопарк снизил нам стоимость аренды помещений на 25%, а Гарантийный Фонд предоставил льготный кредит всего под 2%, что позволило нам открыть цех и создать новые рабочие места для тольяттинцев», - отметил Айдар, передает пресс-служба парка.