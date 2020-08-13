Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок

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На днях завершился первый этап работ. Подробнее о том, как уникальное изобретение повлияет на качество жизни людей с особыми потребностями, рассказал директор ООО "ТЕСТИМ" Сергей Щекалёв.- Основными элементами проектируемого комплекса являются электродвижущая база, прикрепляемая через универсальный адаптер к любым видам инвалидных кресел, а также уникальная аппаратная и программная части, разрабатываемые в ходе реализации проекта. Нанынешнем этапе создан ходовой макет универсального адаптера и проводятся его испытания. Этот адаптер позволяет присоединять клюбым механическим инвалидным креслам движущую базу, как вариант, злектросамоката. Данное приспособление предназначено для избавления от мускульных усилий при передвижении на механических креслах-колясках людей, проходящих посттравматическую реабилитацию, инвалидов-колясочников и пожилых людей, использующих механические кресла-коляски - пояснил Сергей Геннадиевич.Современное технологическое изделие, созданное компанией "ТЕСТИМ" на данном этапе разработки не имеет прямых аналогов в Россиии за рубежом. Адаптер прост в использовании и легко монтируется на инвалидную коляску и электросамокат без изменения в конструкциях,поэтому можно использовать и прокатный электросамокат.- По сути, происходит быстрая трансформация простого механического инвалидного кресла-коляски в электрическое, облегченное средствопередвижения с запасом хода на одной зарядке аккумулятора электросамоката до 15-25 километров в условиях города. Это позволит людям с ограниченными возможностями передвигаться без лишних усилий, - добавил Сергей Щекалёв.Основными преимуществами разработки являются невысокая стоимость изделия и его универсальная совместимость со всеми типамимеханических инвалидных кресел-колясок. Команда резидента уверена, что в ближайшем будущем адаптер займет прочную позицию на рынке, передает пресс-служба парка "Жигулевская долина".Фото: пресс-служба парка "Жигулевская долина"