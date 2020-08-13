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Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок

13 августа 2020 15:14
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Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
В качестве резидента технопарка ООО "ТЕСТИМ" занимается разработкой высокотехнологического роботизированного комплекса «БИБОТ» для оборудования им механических инвалидных кресел-колясок всех типов. Приставка позволяет автономно передвигаться по заданному пользователем маршруту с использованием системы «автопилот».

На днях завершился первый этап работ. Подробнее о том, как уникальное изобретение повлияет на качество жизни людей с особыми потребностями, рассказал директор ООО "ТЕСТИМ" Сергей Щекалёв.

- Основными элементами проектируемого комплекса являются электродвижущая база, прикрепляемая через универсальный адаптер к любым видам инвалидных кресел, а также уникальная аппаратная и программная части, разрабатываемые в ходе реализации проекта. На
нынешнем этапе создан ходовой макет универсального адаптера и проводятся его испытания. Этот адаптер позволяет присоединять к
любым механическим инвалидным креслам движущую базу, как вариант, злектросамоката. Данное приспособление предназначено для избавления от мускульных усилий при передвижении на механических креслах-колясках людей, проходящих посттравматическую реабилитацию, инвалидов-колясочников и пожилых людей, использующих механические кресла-коляски - пояснил Сергей Геннадиевич.

Современное технологическое изделие, созданное компанией "ТЕСТИМ" на данном этапе разработки не имеет прямых аналогов в России
и за рубежом. Адаптер прост в использовании и легко монтируется на инвалидную коляску и электросамокат без изменения в конструкциях,
поэтому можно использовать и прокатный электросамокат.

- По сути, происходит быстрая трансформация простого механического инвалидного кресла-коляски в электрическое, облегченное средство
передвижения с запасом хода на одной зарядке аккумулятора электросамоката до 15-25 километров в условиях города. Это позволит людям с ограниченными возможностями передвигаться без лишних усилий, - добавил Сергей Щекалёв.

Основными преимуществами разработки являются невысокая стоимость изделия и его универсальная совместимость со всеми типами
механических инвалидных кресел-колясок. Команда резидента уверена, что в ближайшем будущем адаптер займет прочную позицию на рынке, передает пресс-служба парка "Жигулевская долина". 



Фото:    пресс-служба парка "Жигулевская долина"
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