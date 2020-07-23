Резидент технопарка «Жигулевская долина» ГК «АТС» перевел на газ 1500 автомобилей

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«За последние два года мы наблюдаем высокий спрос как на серийные легковые авто на метане, так и на установку газобаллонного оборудования на автомобили вторичного рынка. Особенно заметна динамика среди корпоративных парков, транспортных компаний. Это не удивительно, ведь общая экономическая ситуация заставляет бизнесменов оптимизировать затраты. А использование природного газа - это в первую очередь двукратная экономия на топливе и забота об экологии».В качестве резидента технопарка группа компаний «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей.Конструкторами ГК «АТС» создаются карты технологических процессов установки ГБО в заводских условиях с сохранением «нулевого пробега» автомобиля. Компания активно работает с программой государственного субсидирования «Развитие рынка газомоторного топлива», которая действует с 2019 до 2024 года и предполагает комплексную поддержку отрасли ГБО.Благодаря государственному субсидированию, все больше автовладельцев выбирают автомобили, работающие на газомоторном топливе. Согласно Транспортной стратегии России, к 2030 году доля автопарка с установленным ГБО должна составить минимум 49%. Команда ГК «АТС» уже выразила готовность к крупным заказам, передает пресс-служба парка "Жигулевская долина".Фото: пресс-служба парка "Жигулевская долина"