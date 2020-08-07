Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200

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Центр оснащен современными высокоточными средствами измерений и испытаний, графическими станциями, необходимым инженерным программным обеспечением, укомплектован персоналом, обладающим необходимыми компетенциями в области проектирования, испытаний и измерений.Многое представленное здесь оборудование не имеет аналогов в нашем регионе. Одним из таких аппаратов является координатно-измерительная машина КИМ-1200 производства российской фирмы ООО «Лапик».Подробнее о приборе рассказал руководитель Регионального центра инжиниринга Сергей Ганин:- КИМ-1200 представляет собой крупногабаритную измерительную систему с оригинальной системой привода, обеспечивающего шестимерное перемещение измерительной головки, что позволяет производить высокоточные измерения деталей сложной формы. Масса измеряемых изделий может достигать до 1200 кг. При этом погрешность измерения минимальна.КИМ-1200 предназначена для измерений размеров и взаимного расположения поверхностей прецизионных деталей, точной технологической оснастки, калибров в авиационной, автомобильной промышленности, приборостроении.Встроенное программное обеспечение позволяет автоматизировать процесс измерений и обработку полученной информации. Пользователь имеет возможность на основании ручных измерений формировать математическую модель и вычислять характерные размеры даже для деталей, на которые нет чертежей или CAD-моделей. Математическая модель и движение измерительной каретки визуализируются в режиме реального времени. Все действия КИМ протоколируются, по запросу пользователя информация выводится в отчет.Недавно специалисты РЦИ обновили программное обеспечение прибора, расширив его возможности. Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек. Эти работы важны для таких сфер деятельности как автомобилестроение, судостроение, сельскохозяйственная техника, горная, пищевая промышленности и т.д., передает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина».Фото: пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»