Разработка резидента технопарка «Жигулевская долина» помогла Новомосковску выйти в лидеры в сфере безопасности

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Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С», при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект «Умный город» Тульской области.

Разработка позволила г. Новомосковску войти в тройку победителей Всероссийского Форума «ПРОФ-IT.2020», итоги которого были подведены 18 сентября. Это достижение стало важным результатом совместной работы компании ЗАО «ИНТЕГРА-С» и администрации города Новомосковск.

Проект «Умный город» базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, экономическая эффективность. Реализация «Умного города» проходит в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Цифровая экономика Российской Федерации».

- Система «Умный город» в Новомосковсе реализуется на базе интеграционной платформы «Интегра 4D–Планета Земля». Система является интеграционной платформой для всех существующих и вновь строящихся информационных подсистем и выступает, в том числе, в качестве единой информационной платформы повседневного управления городским хозяйством. На сегодняшний день в нее интегрировано более 30-ти подсистем жизнеобеспечения, в том числе и правоохранительного сегмента города (системы видеонаблюдения, ГЛОНАСС/GPS, системы метеорологического и экологического мониторинга, система мониторинга ЖКХ, система оповещения и информирования населения и т.д.). Платформа позволяет не только интегрировать различные системы, но и выстраивать логику взаимодействия между этими системами для получения нужного результата, тем самым снижая степень влияния «человеческого фактора», - пояснил руководитель отдела маркетинга ЗАО «ИНТЕГРА-С» Григорий Чечков.

Программные продукты ЗАО «ИНТЕГРА-С» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин. Они поддерживают работу в операционных системах с открытыми исходными кодами (в т.ч. Linux), что позволяет интегрировать программное обеспечение и оборудование различных производителей в единый аппаратно-программный комплекс.

Напомним, в качестве резидента технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» занимается созданием и внедрением интегрированной геоинформационной платформы «Интегра 4D–Планета Земля» для комплексного обеспечения безопасности объектов от локального до федерального уровня.

Авторитет компании засвидетельствован многочисленными наградами на российских и международных выставках - за годы работы ЗАО «ИНТЕГРА-С» получила более трёхсот наград, дипломов и медалей, передает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина».

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулевская долина