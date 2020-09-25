Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе тренировки главное - налаживание конструктивного и эффективного взаимодействия всех ответственных служб и совместная отработка внештатных ситуаций.
В Самаре прошли учения по отработке совместных действий на случай сразу нескольких коммунальных аварий
В связи переустройством системы водоотведения.
В Самаре по улице Парниковая ограничат движения транспорта
29 сентября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях.
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
Энергетики напоминают, что от соблюдения данных норм в сфере ЖКХ зависит успешное вхождение в отопительный сезон.
Энергетики напомнили о разграничении ответственности между обслуживающими организациями и РСО
Как состоялся переход от программ господдержки к «народному бюджету».
Свой интерес: почему людей, готовых выбирать облик своего города, становится больше?
Виктор Кудряшов провел выездное рабочее совещание на объекте, строящемся в рамках реализации национальной проекта «Экология».
Реализация национального проекта «Экология» - под контролем областных властей
"На протяжении почти векового периода шигонское «Время» живёт жизнью своих читателей и района, постоянно развиваясь и двигаясь в ногу с прогрессом".
Свой 90-летий юбилей отмечает газета «Время» Шигонского района
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект «Умный город» Тульской области.
Разработка резидента технопарка «Жигулевская долина» помогла Новомосковску выйти в лидеры в сфере безопасности
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.18
0.83
EUR 89.98
0.73
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Под Старым Буяном в Самарской области состоится этно-исторический фестиваль
Меняем макулатуру на книги
День амурского тигра отметят в Самарском зоопарке
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Разработка резидента технопарка «Жигулевская долина» помогла Новомосковску выйти в лидеры в сфере безопасности

25 сентября 2020 14:26
108
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект «Умный город» Тульской области.

Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С», при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект «Умный город» Тульской области.

Разработка позволила г. Новомосковску войти в тройку победителей Всероссийского Форума «ПРОФ-IT.2020», итоги которого были подведены 18 сентября. Это достижение стало важным результатом совместной работы компании ЗАО «ИНТЕГРА-С» и администрации города Новомосковск. 

Проект «Умный город» базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, экономическая эффективность. Реализация «Умного города» проходит в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Цифровая экономика Российской Федерации». 

- Система «Умный город» в Новомосковсе реализуется на базе интеграционной платформы «Интегра 4D–Планета Земля». Система является интеграционной платформой для всех существующих и вновь строящихся информационных подсистем и выступает, в том числе, в качестве единой информационной платформы повседневного управления городским хозяйством. На сегодняшний день в нее интегрировано более 30-ти подсистем жизнеобеспечения, в том числе и правоохранительного сегмента города (системы видеонаблюдения, ГЛОНАСС/GPS, системы метеорологического и экологического мониторинга, система мониторинга ЖКХ, система оповещения и информирования населения и т.д.). Платформа позволяет не только интегрировать различные системы, но и выстраивать логику взаимодействия между этими системами для получения нужного результата, тем самым снижая степень влияния «человеческого фактора», - пояснил руководитель отдела маркетинга ЗАО «ИНТЕГРА-С» Григорий Чечков. 

Программные продукты ЗАО «ИНТЕГРА-С» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин. Они поддерживают работу в операционных системах с открытыми исходными кодами (в т.ч. Linux), что позволяет интегрировать программное обеспечение и оборудование различных производителей в единый аппаратно-программный комплекс. 

Напомним, в качестве резидента технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» занимается созданием и внедрением интегрированной геоинформационной платформы «Интегра 4D–Планета Земля» для комплексного обеспечения безопасности объектов от локального до федерального уровня.  

Авторитет компании засвидетельствован многочисленными наградами на российских и международных выставках - за годы работы ЗАО «ИНТЕГРА-С» получила более трёхсот наград, дипломов и медалей, передает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина».

 

Фото:  пресс-служба технопарка «Жигулевская долина

 

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 21 сентября 2019
Отопительный сезон стартует в Тольятти
11:51 /  Отопительный сезон стартует в Тольятти
.Он начнется с 23 сентябряЖКХ
2154
  • 4 сентября 2019
Детский технопарк Кванториум – 63 регион в Тольятти начинает новый учебный год
13:05 /  Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» в Тольятти начинает новый учебный год
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами.Социум
1216
  • 17 апреля 2019
Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
14:18 / Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
Экономика региона
2513
В Тольятти прошёл «День «цифры» Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.
14:02 /  В Тольятти прошёл «День «цифры»
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.Социум
1278
  • 23 января 2019
Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти Цель - создание благоприятной среды для развития школьников.
13:36 / Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников.Образование
2413
  • 23 ноября 2018
В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс» Детей учат основам программирования.
11:11 /  В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс»
Детей учат основам программирования.Образование
2414
  • 17 августа 2018
10:15 /  Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов...Экономика региона
2714
  • 6 августа 2018
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
20:09 / Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам.Транспорт
2469
  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный.Криминал
2403
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова.Новости Думы г.о. Тольятти
2907
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
3065
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны.Новости Думы г.о. Тольятти
3238
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
2534
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
3552
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля.Новости Тольятти
16717
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
16931
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего...Новости Тольятти
4614
  • 28 сентября 2014
"АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
5408
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет.Новости Тольятти
19083
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них.Происшествия
6681
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
12277
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль.Новости Тольятти
6225
"АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя.Новости Тольятти
7059
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал.Криминал
5170
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем.Новости Тольятти
18888
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей.Новости Тольятти
15580
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется.Новости Тольятти
17624
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки.Происшествия
5326
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
6233
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог.Новости Тольятти
17813
Видео
20 сентября 2020  10:40
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем. 
Социум
953
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1438
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1992
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
2246
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2982
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
3250
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
1182
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1654
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1591
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
3107
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5854
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5822
Весь список
В центре внимания
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
25 сентября 2020  12:51 
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Всего в регионе зафиксировано 11220 случаев коронавируса. Здравоохранение
394
Дмитрий Азаров намекнул на еще одну реформу МСУ
25 сентября 2020  12:31 
Дмитрий Азаров намекнул на еще одну реформу МСУ
Дмитрий Азаров намекнул на еще одну реформу МСУ Об этом он сообщил во время первого заседания гордумы Самары седьмого созыва. Политика региона
165
Снова за сотню: 111 случаев заболеваемости коронавирусом выявили в Самарской области за сутки
25 сентября 2020  11:47 
Снова за сотню: 111 случаев заболеваемости коронавирусом выявили в Самарской области за сутки
В больницах остаются 2325, вылечились и выписаны 8717 человек.  Здравоохранение
240
Машиностроение играет ключевую роль в структуре промышленного комплекса Самарской области: отрасль составляет 35% регионального промпроизводства, в ней занято 124 тысячи человек.
24 сентября 2020  20:49 
Дмитрий Азаров поздравил лучших машиностроителей региона с профессиональным праздником
Машиностроение играет ключевую роль в структуре промышленного комплекса Самарской области: отрасль составляет 35% регионального промпроизводства, в ней занято... Политика региона
466
Губернатор напомнил, что сейчас идет работа над корректировкой показателей исполнения всех национальных проектов. Это связано с расширением горизонтов их реализации до 2030 года.
24 сентября 2020  20:35 
Губернатор и представители Общественной палаты РФ в рамках визита в регион обсудили вопросы развития культуры, искусства и этнотуризма
Губернатор напомнил, что сейчас идет работа над корректировкой показателей исполнения всех национальных проектов. Это связано с расширением горизонтов их... Политика региона
864
Весь список
Акценты
Губернатор напомнил, что сейчас идет работа над корректировкой показателей исполнения всех национальных проектов. Это связано с расширением горизонтов их реализации до 2030 года.
24 сентября 2020  20:35 
Губернатор и представители Общественной палаты РФ в рамках визита в регион обсудили вопросы развития культуры, искусства и этнотуризма
Губернатор напомнил, что сейчас идет работа над корректировкой показателей исполнения всех национальных проектов. Это связано с расширением горизонтов их... Политика региона
852
На форуме были представлены проекты социальных практик со всей России. Среди них определены 22 победителя.
24 сентября 2020  17:44 
В Самаре завершил свою работу федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
На форуме были представлены проекты социальных практик со всей России. Среди них определены 22 победителя. Социум
484
Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области машиностроение является одной из ключевых отраслей, в которой задействовано несколько сотен крупных и средних предприятий.
24 сентября 2020  16:17 
Дмитрий Азаров принял участие во Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России»
Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области машиностроение является одной из ключевых отраслей, в которой задействовано несколько сотен крупных и средних... Экономика региона
494
Весь список
Прямая речь/Интервью
24 сентября 2020  15:49 
Игорь Осинькин: Надо не только брать очки, но и наигрывать связи, и мы на правильном пути. Видео
"Да, мы знаем, какая колючая команда наш следующий соперник "Нефтехимик", что очень тяжелый матч предстоит." Спорт в регионе
510
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1820
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
2965
Весь список
Новости Тольятти
25 сентября 2020  14:26
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект «Умный город» Тульской области.
Разработка резидента технопарка «Жигулевская долина» помогла Новомосковску выйти в лидеры в сфере безопасности
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект... Новости Тольятти
108
25 сентября 2020  14:21
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta. 
LADA Vesta: 5 лет флагману 
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta.  Новости Тольятти
105
23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
750
Весь список