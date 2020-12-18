Работники «АВТОВАЗа» получат премии

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Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года и отмечая вклад работников компании в выполнение показателей производственно-хозяйственной деятельности общества, Администрация АВТОВАЗа по согласованию с первичной профсоюзной организацией АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ приняла решение выплатить премию в размере 7000 рублей работникам АО «АВТОВАЗ», работающим по состоянию на 21.12.2020, пропорционально отработанному времени с 01 июля по 21 декабря 2020 года.

Выплата премии будет произведена в январе 2021 года в составе заработной платы за декабрь 2020 года.

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