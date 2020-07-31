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Представители производственных компаний Тольятти узнали о преимуществах нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

31 июля 2020 16:41
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Присутствующим на совещании предпринимателям представили полную информацию о преимуществах и возможности участия в нацпроекте.
Сегодня в «Агентстве экономического развития» Тольятти состоялась рабочая встреча врио министерства промышленности и торговли Самарской области Олега Жадаева и сотрудников Регионального центра компетенций с представителями производственных компаний.
Глава регионального профильного ведомства и специалисты Регионального центра компетенций представили информацию о преимуществах и возможностях участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Как отметила и.о. заместителя главы города по финансам, экономике и развитию Лариса Миронова, в рамках проекта в 2019 году перед Тольятти были поставлены серьезные цели и задачи, и их удалось выполнить. 24 тольяттинские компании – более 30% от общего числа участников по области – были вовлечены в национальный проект. Работа продолжается и есть уверенность в том, что будут заключаться новые договоры.

По данным Регионального центра компетенций, на 12 предприятиях региона рост производительности труда составил не менее 10%, и около 600 сотрудников обучили инструментам бережливого производства. Сотрудники Регионального и Федерального центров на безвозмездной основе разрабатывают программы повышения производительности труда, отрабатывают инструменты бережливого производственного процесса, которые позволяют добиться роста производительности и распространить достигнутые результаты на всё предприятие – участника нацпроекта. Одновременно с оптимизацией производственного процесса предполагается обучение и сертификация сотрудников предприятия. Кроме того, предприятиям, успешно повышающим производительность труда, предусмотрена финансовая поддержка в реализации проектов в виде предоставления льготных займов на техническое перевооружение и содействие выходу на экспортные рынки.

Олег Жадаев напомнил, что Самарская область с 2017 года вошла в данный национальный проект как пилотный регион. Первый этап работы был одним из самых сложных.

- Проект действует до 2024 года, но уже по указу президента РФ принято решение продлить национальные проекты до 2030 года в связи с известными кризисными явлениями, пандемией. Все нацпроекты, включая и этот, будут трансформироваться. Дождемся, как это будет происходить, – сообщил Олег Николаевич.

В 2020 году стоит задача довести количество участников нацпроекта до 84. В региональную составляющую нацпроекта вошли 74 предприятия, между тем, на сайте производительность.рф. подано более 110 заявок, что дает уверенность в том, что показатель будет достигнут.

Отметим, участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» может стать любое производственное предприятие, соответствующее следующим критериям отбора: выручка от 400 млн до 30 млрд рублей в год, наличие потенциала повышения производительности труда не менее 10%, отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей, а именно: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ.

Присутствующим на совещании предпринимателям представили полную информацию о преимуществах и возможности участия в нацпроекте. Они также смогли услышать мнение специалистов по поводу полученных положительных практик на тех предприятиях, кто уже добился определенных результатов, став участником нацпроекта, и задать интересующие вопросы, передает пресс-служба администрации Тольятти.



Фото:   пресс-служба администрации Тольятти
 
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