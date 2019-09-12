Подписаны новые соглашения с резидентами ТОСЭР «Тольятти»

84

ТОСЭР «Тольятти» пользуется большим спросом со стороны инвесторов. С начала сентября участники комиссии по рассмотрению заявок утвердили сразу 11 компаний, которые в ближайшее время получат статус резидента ТОСЭР и смогут пользоваться беспрецедентными по российским меркам налоговыми послаблениями. Восемь из них приняли участие в торжественном подписании соглашений, которое состоялось 11 сентября в здании областного правительства под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области. В общей сложности инвесторы готовы вложить более 450 млн. рублей и создать порядка 500 новых высокотехнологичных высокооплачиваемых рабочих мест.Одобренные проекты имеют различные специализации отличные от направления градообразующей отрасли в городе. Промышленное производство Тольятти пополнится созданием новых предприятий по изготовлению осветительного оборудования, полипропиленовых мешков, переработки битумосодержащих отходов, мастик и праймеров, а также самодвижущихся дождевальных машин. В области пищевой промышленности будет организовано выращивание салатных листов, а коммерческая недвижимость города прирастет складскими комплексами для хранения товаров.В ближайшее время комиссия рассмотрит еще 9 заявок от представителей бизнеса, желающих развивать свои компании в Тольятти – уникальном моногороде, в котором созданы все условия для благоприятного инвестиционного климата. В Тольятти функционируют индустриальные, промышленные и технопарки, для молодых компаний существует бизнес-инкубатор с арендными ставками по офисам ниже рыночных в несколько раз, из муниципального и регионального бюджетов в рамках программ поддержки бизнеса субсидируются расходы на открытие своего дела.Быстрая динамика роста числа резидентов ТОСЭР обусловлена большой и структурированной работой, проделанной правительством Самарской области и городскими властями. К каждому потенциальному резиденту приставляется персональный менеджер, который оказывает предпринимателю всю необходимую поддержку, от помощи подготовки необходимых документов для подачи заявки, до консультирования сотрудников организации после запуска производства. Вместе с количеством резидентов растет и интерес компаний с иностранным капиталом. В экономику Тольятти и региона уже вложены средства организаций с участием немецкого, французского и итальянского бизнеса.«Сегодня мы можем смело сказать о том, что Территория опережающего развития «Тольятти» комфортна для инвесторов. Создание благоприятного инвестиционного климата в области реализуется в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство». Эта задача поставлена нам президентом страныи губернатором. Регион и город Тольятти создают одни из лучших условий для ведения бизнеса в стране, и инвесторы на это откликаются и все смелее приходят к нам за получением данного статуса. При этом мы не останавливаемся на достигнутом и в ближайшее время объявим о первых резидентах в ТОСЭР «Чапаевск», созданной в этом году», — отметил Дмитрий Богданов, передает пресс-служба облправительства.