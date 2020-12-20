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Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти

20 декабря 2020 16:50
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Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.

В Тольятти накануне, 19 декабря, состоялась церемония открытия памятника легендарной "копейке". ВАЗ-2101 расположился за стеклом в сквере 50-летия выпуска первого автомобиля АВТОВАЗа. По сути, это полная копия сошедшей тогда с конвейера машины. Она даже собрана из запчастей, применявшихся в первый год выпуска авто.

По словам главы горадминистрации Тольятти Сергея Анташева, сквер, который у местных жителей довольно популярен, теперь приобрел завершенный вид. Памятник планировалось установить здесь изначально. Имена тех, кто внес существенный вклад в сборку первой "копейки", вскоре также появятся на памятных табличках у автомобиля.

Автозавод, напомним, продолжает процветать и в наши дни. Недавно его руководство отменило приказ о неполной рабочей неделе. Обращение губернатора Дмитрия Азарова к Президенту России Владимиру Путину позволило полноценно обеспечить предприятие заказами на первые месяцы следующего года.

Появятся вскоре в Тольятти и обновленные общественные пространства. В 2021 году здесь стартует реконструкция городской набережной. Об этом в начале декабря рассказал в своем инстаграм-аккаунте глава региона Дмитрий Азаров, передает sova.info.

 

Фото: администрация Тольятти/sova.info

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