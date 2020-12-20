Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти

440

В Тольятти накануне, 19 декабря, состоялась церемония открытия памятника легендарной "копейке". ВАЗ-2101 расположился за стеклом в сквере 50-летия выпуска первого автомобиля АВТОВАЗа. По сути, это полная копия сошедшей тогда с конвейера машины. Она даже собрана из запчастей, применявшихся в первый год выпуска авто.



По словам главы горадминистрации Тольятти Сергея Анташева, сквер, который у местных жителей довольно популярен, теперь приобрел завершенный вид. Памятник планировалось установить здесь изначально. Имена тех, кто внес существенный вклад в сборку первой "копейки", вскоре также появятся на памятных табличках у автомобиля.



Автозавод, напомним, продолжает процветать и в наши дни. Недавно его руководство отменило приказ о неполной рабочей неделе. Обращение губернатора Дмитрия Азарова к Президенту России Владимиру Путину позволило полноценно обеспечить предприятие заказами на первые месяцы следующего года.



Появятся вскоре в Тольятти и обновленные общественные пространства. В 2021 году здесь стартует реконструкция городской набережной. Об этом в начале декабря рассказал в своем инстаграм-аккаунте глава региона Дмитрий Азаров, передает sova.info.

Фото: администрация Тольятти/sova.info