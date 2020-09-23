Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 

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В настоящее время движение транзитного транспорта, следующего в направлении г. Самара, осуществляется от поста ГИБДД на плотине Жигулевской ГЭС в прямом направлении без заезда в г. Тольятти.

Водителям автомобилей, движущихся из Москвы в Самару, теперь необходимо ехать по построенному путепроводу прямо, не совершая поворот направо на ул. Куйбышева. Данные меры направлены на снижение транспортной нагрузки улично-дорожной сети г. Тольятти. Кроме того, они позволят произвести реконструкцию дорог, задействованных при строительстве транспортной развязки на участке км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска в Самарской области.

Водителям транспортных средств, следующих по пути из Жигулевска в Тольятти, необходимо также выполнять поворот направо на ул. Куйбышева после поста ГИБДД.

Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.

ФКУ «Поволжуправтодор» просит автомобилистов учитывать новый маршрут при планировании поездок, быть внимательными и призывает соблюдать требования временных дорожных знаков, передает пресс-служба облправительства.

Фото из открытых источников