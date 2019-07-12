Одобрены новые инвестиционные проекты резидентов ТОСЭР Тольятти

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Сегодня, 12 июля, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипровёл заседание комиссии по рассмотрению заявок компаний на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития Тольятти.Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономикии улучшения жизни населения.В настоящее время статус резидентов ТОСЭР Тольятти уже имеют 45 компаний, готовых создать более 5,5 тысяч новых рабочих мест и инвестировать более 18,4 млрд. рублей.Сегодня комиссия рассмотрела заявки 4-х компаний. Среди них ООО «Сталь-прокат» (проект «Модернизация производства стальных прямошовных труб»), ООО «ДатаТехнолоджи» (проект «Создание Центра обслуживания и обработки информации»), ООО «Смартс-Ситис» (проект «Построение цифровой инфраструктуры г.о. Тольятти с применением инновационной технологии для развития услуг Smart City»), ООО «Автолитмаш» (проект «Расширение действующего инновационного предприятия в области литейного производства»). Заявленный объём инвестиций более 247,5 млн. рублей и создание почти 1700 новых рабочих мест. Большинством голосов комиссией принято решение о присвоении статуса резидентов этим компаниям.«Целая система льгот, предусмотренная для резидентов ТОСЭР, предполагает создание максимально комфортных условий для открытия новых предприятий. Принятое сегодня решение увеличивает количество резидентов ТОСЭР Тольятти до 49, а это значит, будут новые рабочие места, пополнение бюджета и развитие города в целом», — подчеркнул В. Кудряшов.Соглашения с компаниями, получивших одобрение инвестиционных проектов, будут подписаны в рамках Всероссийского Форума-совещания по развитию моногородов России. Мероприятие состоится в понедельник 15 июля. Его участники обсудят перспективы развития территорий опережающего социально-экономического развития с учётом опыта их функционирования и изменения подходов к созданию территорий с преференциальными условиями ведения бизнеса, передает пресс-служба облправительства.