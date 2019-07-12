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Новости /  Новости Тольятти  

Одобрены новые инвестиционные проекты резидентов ТОСЭР Тольятти

12 июля 2019 14:53
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Сегодня комиссия рассмотрела заявки 4-х компаний.
Сегодня, 12 июля, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание комиссии по рассмотрению заявок компаний на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития Тольятти.

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики
и улучшения жизни населения.

В настоящее время статус резидентов ТОСЭР Тольятти уже имеют 45 компаний, готовых создать более 5,5 тысяч новых рабочих мест и инвестировать более 18,4 млрд. рублей.

Сегодня комиссия рассмотрела заявки 4-х компаний. Среди них ООО «Сталь-прокат» (проект «Модернизация производства стальных прямошовных труб»), ООО «ДатаТехнолоджи» (проект «Создание Центра обслуживания и обработки информации»), ООО «Смартс-Ситис» (проект «Построение цифровой инфраструктуры г.о. Тольятти с применением инновационной технологии для развития услуг Smart City»), ООО «Автолитмаш» (проект «Расширение действующего инновационного предприятия в области литейного производства»). Заявленный объём инвестиций более 247,5 млн. рублей и создание почти 1700 новых рабочих мест. Большинством голосов комиссией принято решение о присвоении статуса резидентов этим компаниям.

«Целая система льгот, предусмотренная для резидентов ТОСЭР, предполагает создание максимально комфортных условий для открытия новых предприятий. Принятое сегодня решение увеличивает количество резидентов ТОСЭР Тольятти до 49, а это значит, будут новые рабочие места, пополнение бюджета и развитие города в целом», — подчеркнул В. Кудряшов.

Соглашения с компаниями, получивших одобрение инвестиционных проектов, будут подписаны в рамках Всероссийского Форума-совещания по развитию моногородов России. Мероприятие состоится в понедельник 15 июля. Его участники обсудят перспективы развития территорий опережающего социально-экономического развития с учётом опыта их функционирования и изменения подходов к созданию территорий с преференциальными условиями ведения бизнеса, передает пресс-служба облправительства.


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