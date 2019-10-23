На предприятиях Тольятти повышают производительность, обучая сотрудников в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
23 октября 2019 15:42
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Сегодня договоры со службой занятости населения на обучение заключили порядка 30 крупных предприятий региона. Среди них и АО «Мотор – Супер», занимающееся производством автокомпонентов. Предприятие заключило договор с центром занятости Тольятти на повышение квалификации 16 работников, которые уже завершили обучение и успешно защитили итоговые проекты.
«Команда, которая обучалась, очень глубоко разобралась в теме, и мне очень понравились те проекты, которые они сделали в итоге, потому что это были реальные результаты. Некоторые из проектов уже реализованы, а некоторые только предстоит внедрить в повседневную деятельность», – рассказала директор «Школы мастеров» Ольга Антипова.
В основе обучения лежат принципы управленческой работы и внедрение на предприятии бережливого производства по принципу 5 С.
Начальник цеха АО «Мотор – Супер» Артем Сычев успешно завершил обучение. Он защитил проект по организации поста сбора тары на участке сборки металлических изделий. «Ожидаемый экономический эффект – порядка 130 тысяч рублей в год. В основном, это экономия на транспорте и излишнем перемещении персонала, что напрямую приведет к повышению производительности труда на конкретном рабочем месте», – отметил Артем Сычев.
Главная цель обучения – оптимизация рабочих процессов, сокращение временных затрат на изготовление продукции и минимизация финансовых потерь. В этом году на заводе уже модернизировали участок по изготовлению воздухопровода для автомобилей. По прогнозам это позволит получить ощутимую экономию.
В Самарской области в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда запланировано повышение квалификации 760 работников
предприятий. На сегодняшний день заключены договоры с 28 предприятиями на организацию обучения более двух тысяч работников.
«Обучение в рамках нацпроекта направлено на повышение профессионального уровня работников в целях соответствия проводимой на предприятиях оптимизации производственных процессов и внедрению практики бережливого производства. Реализация мероприятия осуществляется посредством
предоставления субсидий в целях возмещения затрат на его осуществление», – пояснила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.
Проводится как профессиональное обучение (слесарь-ремонтник, глазуровщик, прессовщик, оператор, бронировщик кабелей и др.), так и переподготовка и повышение квалификации в рамках дополнительного профессионального образования (школа эффективного руководителя, внутренний аудитор, обзор инженерных методик, предприятие 8 УПП: управление по целям и KPI и др.), передает пресс-служба облправительства.
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