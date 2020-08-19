На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании

278

Такое развитие событий является сразу и закономерным, и неожиданным. В этом есть элемент сюрприза, потому что последние несколько лет ТоАЗ отказывался выполнять предписания ЦБ РФ по отмене публичного статуса компании, которому не соответствовал.С другой стороны, решение руководства ТоАЗа вполне ожидаемо, если вспомнить, что в прошлом июле Владимир и Сергей Махлаи, его основные владельцы, были вместе с сообщниками заочно осуждены за хищение у предприятия 84 млрд руб., которые до сих пор не вернули. Более того, масса информации, опубликованная за последний год в СМИ, указывает на то, что даже если вывод средств с завода в офшоры с помощью трансфертного ценообразования правоохранительным удалось прикрыть, скрывающиеся за рубежом владельцы ТоАЗа находят новые способы незаконно выводить с него средства. Деньги, как известно, любят тишину, особенно если это похищенные миллиарды.Истинное положение дел на заводе Махлаи обычно скрывают не только от властей, но и от других акционеров ТоАЗа. В 2008 г. другой российский производитель азотных удобрений, «Уралхим», приобрел миноритарный пакет акций ТоАЗа. Поначалу покупка казалась выгодной: за 2007 г. были выплачены дивиденды из расчета 30 рублей на акцию. Но уже по итогам следующего года размер дивидендов снизился аж в шесть раз, а в 2009 г. их и вовсе перестали платить. Пытаясь разобраться, в чем дело, «Уралхим» запросил у ТоАЗа корпоративные документы, на что по закону «Об акционерных обществах» имел право, но раз за разом получал отказ. Посчитав, что его права акционера нарушены, «Уралхим» обратился в суд, который наложил на ТоАЗ штраф. Всего же с 2009 г. по 2013 г. ТоАЗ за непредоставление документов был оштрафован 20 раз на сумму в 11,5 млн руб. Но самое удивительное, что даже после этого документы не были предоставлены.И все это Махлаи проворачивали еще до того, как стали обвиняемыми по уголовному делу о многомиллиардном мошенничестве. Сейчас и миноритарные акционеры ТоАЗа, и правоохранительные органы гораздо лучше представляют себе, с кем имеют дело в лице Махлаев. Отсюда и стремление еще глубже спрятать информацию о хозяйственной деятельности ТоАЗа. Столкнувшись с уголовными делами, Махлаи отреагировали не прекращением противоправной деятельности и возвращением похищенного, а новыми изощренными методами ограбления предприятия, даже увеличив объемы вывода прибыли в офшоры по сравнению с тем, что было десять лет назад.Один из новых каналов вывода прибыли – неоправданно высокая зарплата топ-менеджеров и членов совета директоров, полностью назначаемого Махлаями. Например, генеральный директор Дмитрий Межеедов получает только официально 4 млн руб. в месяц. И это при том, что финансовые результаты его работы иначе как «плачевными» назвать нельзя, а групповые несчастные случаи со смертельным исходом, как бы ни старались их скрыть, в последние месяцы стали для ТоАЗа обыденностью.Другой крупный канал вывода прибыли с ТоАЗа – контракты на фрахт. До декабря 2016 г. предприятие не несло никаких расходов, связанных с эксплуатацией судов, от него требовалось лишь доставить аммиак в порт Одессы по трубопроводу, остальным занимались контрагенты. Но Дмитрий Межеедов, тогда – еще заместитель генерального директора, разработал план по «реформированию коммерческой деятельности», в результате которого на ТоАЗ оказались возложены обязательства по финансированию иностранных компаний, занимающихся фрахтом. Самое интересное, что объемы этого финансирования постоянно увеличиваются, но ТоАЗ не может ни проверить, на что в действительности идут деньги, ни отказать иностранным компаниям в выплатах. В последние пять лет в офшоры с ТоАЗа таким путем выводилось около $60 млн в год.Еще одно «экономическое чудо» Межеедова – канал вывода средств с помощью фиктивных стройподрядов. В 2014-2015 гг. он разработал план реализации проекта «Тарсу» совместно с турецкими партнерами, владеющими российской компанией «МСА-Строй». Эта компания уже несколько лет занимается на ТоАЗе строительными подрядами стоимостью в миллиарды рублей. Все работы велись по отработанной схеме – авансирование сметных объемов в размере не менее 75-80%, в большинстве случаев – отсутствие завершенных актов выполненных работ, хроническое затягивание сроков, выполнение работ без проектной и исполнительной документации, экспертизы промышленной безопасности, проектов и готовых работ, технического и авторского надзора. С 2016 г. параллельно с «МСА Строй» работы ведет компания «Интеркон» с теми же руководящими и исполнительными командами, то есть, ТоАЗ, по сути, платит дважды за одни и те же работы, которые выполняются как попало, либо не выполняются вообще. Однако деньги на счета фиктивных подрядчиков поступали исправно, а оттуда, как нетрудно догадаться, по большей части отправляются на швейцарские счета Махлаев. Поэтому «сотрудничество» с турецкими партнерами решено было расширять. Так появился проект «Тарсу», в рамках которого ТоАЗу за огромные деньги будет продана устаревшая турецкая технология очистки бытовых стоков под видом передовой американской технологии General Electric для химических предприятий.Немалые деньги регулярно выводятся с ТоАЗа и под предлогом ремонта железнодорожной инфраструктуры. На ТоАЗе в этой сфере несколько крупных проектов вело принадлежащее кипрскому офшору ООО «ПСК «Ремпуть». Только в 2019-2020 гг. оно выполнило на заводе работы на сумму 800 млн руб. Как и в случае со стройподрядами, работы «Ремпути» отличались низким качеством и хроническим нарушением сроков. В данный момент компания находится в состоянии банкротства и ликвидации, но это не мешает ей неизменно выигрывать тендеры на крупные подряды ТоАЗа. Это не удивительно, ведь руководство «Ремпути» – старые знакомые Дмитрия Межеедова еще по его работе в структурах «Росатома». Поэтому Межеедов по факту заставляет ТоАЗ авансировать находящуюся в процессе банкротства и ликвидации компанию, с которой завод еще и параллельно ведет судебное разбирательство, отказывая другим компаниям, предлагающим сделать работы дешевле, качественнее и быстрее.Информации о преступлениях на ТоАЗе у правоохранительных органов все больше. В конце мая прошлого года в аэропорту «Внуково» был задержан Александр Попов, глава Тольяттихимбанка, на 100% принадлежащего Сергею Махлаю. Как полагает следствие, именно Попов курировал схемы вывода прибыли и активов ТоАЗа в офшоры, помогал Махлаям не платить налоги в России, обеспечивал отмывание и обналичивание средств, которые затем в том числе направлялись на коррупционные цели.С тех пор против Попова был выдвинут ряд обвинений в совершении тяжких и особо тяжких преступлений – мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), создание организованного преступного сообщества и участие в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Вместе с ним обвиняемыми по этим делам проходят и другие фигуранты, включая Махлаев, а также их сообщников в России и за рубежом.Расследуя дело об ОПС, следователи обнаружили, что Попов был причастен к попытке дать взятку судьям Верховного суда РФ в размере $1,2 млн пять лет назад. Таким путем, как считает следствие, банкир в интересах и по прямому указанию все того же Сергея Махлая пытался решить вопрос с доначислением ТоАЗу более 161 млн руб. недоплаченных налогов за 2010 г. Все предыдущие инстанции признали требования налоговиков законными и обоснованными.До этого Попов помог компаниям Махлая недоплатить налогов в общей сложности на 2,5 млрд руб. в течение пяти лет. Также Попов вместе с сообщниками в 2009-2010 гг. путем мошенничества вывели на подконтрольное офшорам ООО «Томет» принадлежавшие ТоАЗу земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн руб., в 2005-2009 гг. они аналогичным путем вывели принадлежащий ТоАЗу агрегат аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 г. уклонились от уплаты налогов в бюджет на общую сумму не менее 320 миллионов рублей, подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз». В 2008 г. эти компании, учрежденные друзьями и членами семьи Махлаев, продали по номинальной цене 1 руб. за акцию кипрскому офшору Borgat Investments Limited свои пакеты акций ТоАЗа.Некоторых участников этих афер правоохранительные органы уже смогли найти и арестовать. Желание основных владельцев ТоАЗа избежать любой публичности понятно – десятилетиями весь их бизнес держался на подкупе чиновников, политиков и журналистов, пока сами Махлаи изображали политических беженцев на Западе. Но за последний год в общественном пространстве оказалось огромное количество информации о том, что действительно творится на ТоАЗе и вокруг него. Как бы они ни старались, развернуть этот процесс вспять уже не удастся.