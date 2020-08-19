На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании

На очередном общем собрании акционеров крупного производителя аммиака ПАО «Тольяттиазот», запланированном на 18 сентября, будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании, передает tltpravda.ru. Если такое решение будет принято, а сомнений в этом немного, ТоАЗ намерен обратиться в ЦБ РФ с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах. Иными словами, завод хочет перестать публиковать какую-либо отчетность о своей деятельности.
Такое развитие событий является сразу и закономерным, и неожиданным. В этом есть элемент сюрприза, потому что последние несколько лет ТоАЗ отказывался выполнять предписания ЦБ РФ по отмене публичного статуса компании, которому не соответствовал.
С другой стороны, решение руководства ТоАЗа вполне ожидаемо, если вспомнить, что в прошлом июле Владимир и Сергей Махлаи, его основные владельцы, были вместе с сообщниками заочно осуждены за хищение у предприятия 84 млрд руб., которые до сих пор не вернули. Более того, масса информации, опубликованная за последний год в СМИ, указывает на то, что даже если вывод средств с завода в офшоры с помощью трансфертного ценообразования правоохранительным удалось прикрыть, скрывающиеся за рубежом владельцы ТоАЗа находят новые способы незаконно выводить с него средства. Деньги, как известно, любят тишину, особенно если это похищенные миллиарды.
Истинное положение дел на заводе Махлаи обычно скрывают не только от властей, но и от других акционеров ТоАЗа. В 2008 г. другой российский производитель азотных удобрений, «Уралхим», приобрел миноритарный пакет акций ТоАЗа. Поначалу покупка казалась выгодной: за 2007 г. были выплачены дивиденды из расчета 30 рублей на акцию. Но уже по итогам следующего года размер дивидендов снизился аж в шесть раз, а в 2009 г. их и вовсе перестали платить. Пытаясь разобраться, в чем дело, «Уралхим» запросил у ТоАЗа корпоративные документы, на что по закону «Об акционерных обществах» имел право, но раз за разом получал отказ. Посчитав, что его права акционера нарушены, «Уралхим» обратился в суд, который наложил на ТоАЗ штраф. Всего же с 2009 г. по 2013 г. ТоАЗ за непредоставление документов был оштрафован 20 раз на сумму в 11,5 млн руб. Но самое удивительное, что даже после этого документы не были предоставлены.
И все это Махлаи проворачивали еще до того, как стали обвиняемыми по уголовному делу о многомиллиардном мошенничестве. Сейчас и миноритарные акционеры ТоАЗа, и правоохранительные органы гораздо лучше представляют себе, с кем имеют дело в лице Махлаев. Отсюда и стремление еще глубже спрятать информацию о хозяйственной деятельности ТоАЗа. Столкнувшись с уголовными делами, Махлаи отреагировали не прекращением противоправной деятельности и возвращением похищенного, а новыми изощренными методами ограбления предприятия, даже увеличив объемы вывода прибыли в офшоры по сравнению с тем, что было десять лет назад.
Один из новых каналов вывода прибыли – неоправданно высокая зарплата топ-менеджеров и членов совета директоров, полностью назначаемого Махлаями. Например, генеральный директор Дмитрий Межеедов получает только официально 4 млн руб. в месяц. И это при том, что финансовые результаты его работы иначе как «плачевными» назвать нельзя, а групповые несчастные случаи со смертельным исходом, как бы ни старались их скрыть, в последние месяцы стали для ТоАЗа обыденностью.
Другой крупный канал вывода прибыли с ТоАЗа – контракты на фрахт. До декабря 2016 г. предприятие не несло никаких расходов, связанных с эксплуатацией судов, от него требовалось лишь доставить аммиак в порт Одессы по трубопроводу, остальным занимались контрагенты. Но Дмитрий Межеедов, тогда – еще заместитель генерального директора, разработал план по «реформированию коммерческой деятельности», в результате которого на ТоАЗ оказались возложены обязательства по финансированию иностранных компаний, занимающихся фрахтом. Самое интересное, что объемы этого финансирования постоянно увеличиваются, но ТоАЗ не может ни проверить, на что в действительности идут деньги, ни отказать иностранным компаниям в выплатах. В последние пять лет в офшоры с ТоАЗа таким путем выводилось около $60 млн в год.
Еще одно «экономическое чудо» Межеедова – канал вывода средств с помощью фиктивных стройподрядов. В 2014-2015 гг. он разработал план реализации проекта «Тарсу» совместно с турецкими партнерами, владеющими российской компанией «МСА-Строй». Эта компания уже несколько лет занимается на ТоАЗе строительными подрядами стоимостью в миллиарды рублей. Все работы велись по отработанной схеме – авансирование сметных объемов в размере не менее 75-80%, в большинстве случаев – отсутствие завершенных актов выполненных работ, хроническое затягивание сроков, выполнение работ без проектной и исполнительной документации, экспертизы промышленной безопасности, проектов и готовых работ, технического и авторского надзора. С 2016 г. параллельно с «МСА Строй» работы ведет компания «Интеркон» с теми же руководящими и исполнительными командами, то есть, ТоАЗ, по сути, платит дважды за одни и те же работы, которые выполняются как попало, либо не выполняются вообще. Однако деньги на счета фиктивных подрядчиков поступали исправно, а оттуда, как нетрудно догадаться, по большей части отправляются на швейцарские счета Махлаев. Поэтому «сотрудничество» с турецкими партнерами решено было расширять. Так появился проект «Тарсу», в рамках которого ТоАЗу за огромные деньги будет продана устаревшая турецкая технология очистки бытовых стоков под видом передовой американской технологии General Electric для химических предприятий.
Немалые деньги регулярно выводятся с ТоАЗа и под предлогом ремонта железнодорожной инфраструктуры. На ТоАЗе в этой сфере несколько крупных проектов вело принадлежащее кипрскому офшору ООО «ПСК «Ремпуть». Только в 2019-2020 гг. оно выполнило на заводе работы на сумму 800 млн руб. Как и в случае со стройподрядами, работы «Ремпути» отличались низким качеством и хроническим нарушением сроков. В данный момент компания находится в состоянии банкротства и ликвидации, но это не мешает ей неизменно выигрывать тендеры на крупные подряды ТоАЗа. Это не удивительно, ведь руководство «Ремпути» – старые знакомые Дмитрия Межеедова еще по его работе в структурах «Росатома». Поэтому Межеедов по факту заставляет ТоАЗ авансировать находящуюся в процессе банкротства и ликвидации компанию, с которой завод еще и параллельно ведет судебное разбирательство, отказывая другим компаниям, предлагающим сделать работы дешевле, качественнее и быстрее.
Информации о преступлениях на ТоАЗе у правоохранительных органов все больше. В конце мая прошлого года в аэропорту «Внуково» был задержан Александр Попов, глава Тольяттихимбанка, на 100% принадлежащего Сергею Махлаю. Как полагает следствие, именно Попов курировал схемы вывода прибыли и активов ТоАЗа в офшоры, помогал Махлаям не платить налоги в России, обеспечивал отмывание и обналичивание средств, которые затем в том числе направлялись на коррупционные цели.
С тех пор против Попова был выдвинут ряд обвинений в совершении тяжких и особо тяжких преступлений – мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), создание организованного преступного сообщества и участие в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Вместе с ним обвиняемыми по этим делам проходят и другие фигуранты, включая Махлаев, а также их сообщников в России и за рубежом.
Расследуя дело об ОПС, следователи обнаружили, что Попов был причастен к попытке дать взятку судьям Верховного суда РФ в размере $1,2 млн пять лет назад. Таким путем, как считает следствие, банкир в интересах и по прямому указанию все того же Сергея Махлая пытался решить вопрос с доначислением ТоАЗу более 161 млн руб. недоплаченных налогов за 2010 г. Все предыдущие инстанции признали требования налоговиков законными и обоснованными.
До этого Попов помог компаниям Махлая недоплатить налогов в общей сложности на 2,5 млрд руб. в течение пяти лет. Также Попов вместе с сообщниками в 2009-2010 гг. путем мошенничества вывели на подконтрольное офшорам ООО «Томет» принадлежавшие ТоАЗу земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн руб., в 2005-2009 гг. они аналогичным путем вывели принадлежащий ТоАЗу агрегат аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 г. уклонились от уплаты налогов в бюджет на общую сумму не менее 320 миллионов рублей, подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз». В 2008 г. эти компании, учрежденные друзьями и членами семьи Махлаев, продали по номинальной цене 1 руб. за акцию кипрскому офшору Borgat Investments Limited свои пакеты акций ТоАЗа.
Некоторых участников этих афер правоохранительные органы уже смогли найти и арестовать. Желание основных владельцев ТоАЗа избежать любой публичности понятно – десятилетиями весь их бизнес держался на подкупе чиновников, политиков и журналистов, пока сами Махлаи изображали политических беженцев на Западе. Но за последний год в общественном пространстве оказалось огромное количество информации о том, что действительно творится на ТоАЗе и вокруг него. Как бы они ни старались, развернуть этот процесс вспять уже не удастся.
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