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Новости /  Новости Тольятти  

На «Винзаводе «Тольяттинский» начались перебои с зарплатами

10 декабря 2019 17:34
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Это выявила Государственная инспекция труда в Самарской области в ходе внеплановой проверки деятельности завода.
Это выявила Государственная инспекция труда в Самарской области в ходе внеплановой проверки деятельности завода. Согласно результатам проверки, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Винзавод «Тольяттинский» нарушал сроки выплаты заработной платы за сентябрь и октябрь нынешнего года, передает «СО» ОНЛАЙН.

Судя по всему, проверку инициировали сами работники предприятия — в документе значится, что она проведена по обращению. Автор жалобы в документах не указывается. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», на начало года на заводе работало порядка 119 человек.

Как ранее сообщало «СО» ОНЛАЙН, «Винзавод «Тольяттинский» сейчас испытывает серьезные проблемы. В начале года Росалкогольрегулирование лишило его лицензии на производство фруктовых вин. 


Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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