На Тольяттинском заводе стальных колес прошло совещание по участию предприятия в нацпроекте

86

На базе Тольяттинского завода стальных колес прошло совещание по участию предприятия. Замминистра промышленности СОотметил:«До 2024 года запланировано включение в нацпроект 250 предприятий. В 2018 году наш регион стал пилотным по внедрению на предприятиях бережливого производства. За год совместно с ФЦК на предприятиях - участниках проекта удалось достичь позитивных изменений».Предприятиям, включенным в нацпроект, будут предоставлены системные меры господдержки, включая льготные займы через фонд развития промышленности под 1 % годовых сроком на 5 лет.Кроме того, проводится обучение и переобучение сотрудников для повышения производительность труда., руководитель проекта ФЦК:«В настоящее время идет активная фаза реализации проекта прорабатывается участие 30-40 предприятий, Хочу выразить благодарность руководству тольяттинского предприятия за размещение заявки по включению в нацпроект», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО