Монтаж стритбольных площадок у СК "Акробат" в Тольятти завершен

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Устройство новых спортивных объектов велся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» на средства областного и местного бюджетов по поручению Губернатора Самарской области Д.А. Азарова. Размер каждой площадки с полимерным покрытием — 17х14 м, установлены освещение и зрительские трибуны.Планируется, что после открытия на новых спортплощадках будет проводиться популярный в Тольятти "Фестиваль стритбола", а также другие турниры по этому олимпийскому виду спорта. И есть все основания полагать, что спортивный комплекс «Акробат» и новые площадки станут центром тольяттинского баскетбола, передает пресс-служба минспорта СО.