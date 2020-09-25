LADA Vesta: 5 лет флагману 

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25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta.

Созданная в партнерстве с Альянсом Renault-Nissan, Vesta стала новым значительным шагом в развитии всего бренда LADA. Новая модель стремительно вошла в число лидеров отечественного рынка, постоянно совершенствуясь и завоевывая любовь россиян.

Новый стиль LADA

LADA Vesta – первый серийный автомобиль, в основе которого лежит ДНК «Икс-стиля». Впервые представ перед публикой на Московском международном автосалоне в 2014 году, LADA Vesta получила настолько много хороших отзывов, что серийный автомобиль практически не отличается от концептуального макета. А новое лицо LADA транслируется и на другие новинки бренда.

Облик LADA Vesta – эмоциональный, яркий и 100-процентно узнаваемый. Vesta получила также новую фирменную эмблему в виде ладьи, которая заметно увеличилась в размере, стала объемной. Для создателей LADA было очень важно предложить такой эволюционный подход, учитывая то, что язык дизайна автомобилей стал революцией для самого бренда LADA.

Развитие LADA Vesta

LADA Vesta получила ряд технических решений, применяемых тогда на автомобилях LADA впервые, например, системы контроля устойчивости (ESC) и ЭРА-ГЛОНАСС уже в базовой комплектации. Более того, LADA Vesta стала одной из самых безопасных в своем сегменте, набрав максимальные 4 «звезды» по итогам краш-теста ARCAP.

LADA Vesta не была адаптирована для России, она была сделана для России, учитывая все реальные потребности потенциальных клиентов. Этот подход был реализован в таких новых элементах, как задние дисковые тормоза, подогрев задних сидений и рулевого колеса, запирающийся люк бензобака, электрические складные зеркала заднего вида. Автомобиль также получил более крупные колеса, новые шумоизоляционные элементы и новые опции безопасности. Также Vesta выгодно отличается от своих конкурентов высоким дорожным просветом и безупречной управляемостью. Одно из самых последних и значимых нововведений: в 2019 году на автомобилях появилась бесступенчатая автоматическая трансмиссии от японской компании Jatco.



В течение 5 лет LADA Vesta трансформировалась в целое семейство автомобилей: к базовому седану добавилась кросс-версия, а также стильные и практичные SW и SW Cross, двухтопливная Vesta CNG, «заряженная» LADA Vesta Sport.

Спорт: от дебюта до лидерства

Еще до старта продаж LADA Vesta вышла на спортивные трассы, приняв участие в мировом кузовном чемпионате WTCC. Гоночные седаны в новом «Икс-дизайне» LADA не только привлекли внимание публики, но и добились 12 подиумов на различных этапах чемпионата. Сегодня автомобили LADA лидируют в российских гоночных сериях, и пилоты команды LADA Sport ROSNEFT c 2017 года успешно выступают на специально подготовленных LADA Vesta в классах «Туринг» и «Супер-Продакшн».

Признание экспертов и клиентов

За пять лет LADA Vesta сильно изменилась, сохранив все свои ключевые преимущества и получив новые функции в соответствии с тенденциями рынка и требованиями клиентов.

Будучи флагманской моделью, она всегда идет в ногу со временем и высоко ценится отраслевыми экспертами и клиентами. Модель получила множество наград, в том числе 5 премий «Автомобиль года в России» и 5 премий «Золотой Пегас» по итогам Гран-При журнала «За рулем».

LADA Vesta вошла в ТОП-5 рейтинга продаж на российском авторынке всего через полгода после начала производства. В то же время, согласно опросу покупателей, каждый третий пересел на LADA Vesta с автомобиля другой марки. По итогам 2018 года Vesta стала абсолютным российским бестселлером, а сегодня уверенно занимает второе место по объемам продаж после LADA Granta. К настоящему моменту реализовано более 450 тысяч LADA Vesta всех модификаций, передает пресс-служба АО "АВТОВАЗ".

Фото: пресс-служба АО "АВТОВАЗ"