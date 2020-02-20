Известна культурная программа «Время Тольятти - 2020» на 22 и 23 февраля

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В субботу, 22 февраля, с 11:00 до 13:00 учреждения образования приглашают детей и взрослых на развлекательную программу для всей семьи «Время отдыхать вместе». В программе – турнир по мини-футболу на снегу, спортивные эстафеты, игра «Зарница», концерт с участием детских творческих коллективов, работа интерактивных площадок, мастер-классы и полевая кухня. Для семейного отдыха будут задействованы открытые площадки по адресам: ул. Комсомольская, 78 и ул. 40 лет Победы, 42, а также парк Комсомольского района.Кроме того, в субботу с 11:00 до 13:00 активных тольяттинцев традиционно ждут учреждения спорта. В парке Комсомольского района и на территории «LADA-парка» (лыжная база, ул. М.Жукова, 49) будут организованы показательные выступления спортсменов и тренеров, спортивные игры, викторины, открытые тренировки. Будет работать фотозона.Завершится праздничная программа субботнего дня в ТРК «Русь-на-Волге» (ул. Революционная, 52А). С 15:00 до 17:00 КЦ «Автоград» приглашает горожан на игровую программу «Культурный Автоград» с выступлением творческих коллективов, играми и викторинами на знание истории завода и города.А 23 февраля, в День защитника Отечества с 11:00 до 14:00 в парке Центрального района учреждения культуры представят большую концертно-развлекательную программу «Весёлая ярмарка» с участием аниматоров, выступлением творческих коллективов КДЦ «Буревестник» и полевой кухней.В парке Комсомольского района с 12:00 до 15:00 состоится праздничная концертная программа «Солдатский конверт». Запланированы выступление творческих коллективов ДЦ «Русич», игры, конкурсы и горячая каша!В течение праздничного дня с 11:00 до 16:00 на территории Паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова будет проходить ежегодный фестиваль «Мужские игры», посвященный Дню защитника Отечества. Всех посетителей Паркового комплекса ждут концерт, конкурсы, состязания и солдатская каша. В программе - богатырские забавы, зимний картинг на гоночной трассе Парка, лазертаг, танковый поединок на моделях танков Второй Мировой войны, страйкбол и многое другое.Самые активные участники акции «Время Тольятти – 2020» будут отмечены призами», передает пресс-служба облправительства.