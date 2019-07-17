Группа АВТОВАЗ примет участие в Молодежном форуме ПФО «iВолга»
17 июля 2019 17:03
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«Фестивальном парке» на Мастрюковских озерах Самарской области. Предприятие строит собственный кампус и направляет команду специалистов.
Второй год подряд местом притяжения участников форума станет кампус АВТОВАЗа. Он будет выполнен в виде логотипа LADA. Здесь расположится собственная сцена, экран, мягкая зона, которые будут задействованы как в рамках деловой вечерней программы, так и станут местом проведения конкурсов и дискотек.
В кампусе участники форума смогут пройти 3D тур по заводу, познакомиться со всем циклом производства современных автомобилей LADA, а также пройти тестирование на знание моделей Марки. Будет работать рекрутинговая зона с информацией о вакансиях предприятия и деталях трудоустройства. Таким образом, у форумчан будет возможность не только узнать об автозаводе, выпускающем самые популярные автомобили в стране, но и уже получить приглашение на работу в Компанию, стать частью международного Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
В этом году впервые на форуме будет представлена гоночная команда LADA Sport ROSNEFT. Кроме серийных моделей LADA, в экспозиции будут и болиды –
победители различных гоночных серий российского чемпионата. Участники форума смогут познакомиться с настоящей спортивной техникой, сфотографироваться и взять автограф у чемпионов (участие пилотов планируется в один из дней форума).
Вместе с этим АВТОВАЗ направит на форум собственную команду: молодые и перспективные сотрудники службы инжиниринга предприятия примут участие в
образовательной программе форума; их более опытные коллеги включатся в экспертизу «Конвейера проектов»; а перед широкой аудиторией на круглых столах
выступят ведущие профессионалы Компании, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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