Группа АВТОВАЗ примет участие в Молодежном форуме ПФО «iВолга»

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Группа АВТОВАЗ примет участие в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга». Мероприятие пройдет с 23 по 31 июля в«Фестивальном парке» на Мастрюковских озерах Самарской области. Предприятие строит собственный кампус и направляет команду специалистов.Второй год подряд местом притяжения участников форума станет кампус АВТОВАЗа. Он будет выполнен в виде логотипа LADA. Здесь расположится собственная сцена, экран, мягкая зона, которые будут задействованы как в рамках деловой вечерней программы, так и станут местом проведения конкурсов и дискотек.В кампусе участники форума смогут пройти 3D тур по заводу, познакомиться со всем циклом производства современных автомобилей LADA, а также пройти тестирование на знание моделей Марки. Будет работать рекрутинговая зона с информацией о вакансиях предприятия и деталях трудоустройства. Таким образом, у форумчан будет возможность не только узнать об автозаводе, выпускающем самые популярные автомобили в стране, но и уже получить приглашение на работу в Компанию, стать частью международного Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.В этом году впервые на форуме будет представлена гоночная команда LADA Sport ROSNEFT. Кроме серийных моделей LADA, в экспозиции будут и болиды –победители различных гоночных серий российского чемпионата. Участники форума смогут познакомиться с настоящей спортивной техникой, сфотографироваться и взять автограф у чемпионов (участие пилотов планируется в один из дней форума).Вместе с этим АВТОВАЗ направит на форум собственную команду: молодые и перспективные сотрудники службы инжиниринга предприятия примут участие вобразовательной программе форума; их более опытные коллеги включатся в экспертизу «Конвейера проектов»; а перед широкой аудиторией на круглых столахвыступят ведущие профессионалы Компании, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства