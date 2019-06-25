Готовятся к реализации новые инвестиционные проекты в ОЭЗ «Тольятти»

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и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областисвой рабочий день провёл в городском округе Тольятти, осмотрев объекты инвестиционной инфраструктуры и проведя ряд рабочих совещаний.В Особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Тольятти» состоялось заседание наблюдательного и экспертного советов, в рамках которого инвесторы представили свои проекты.Развитие инвестиционного потенциала Самарской области находится под постоянным контролем губернатора. Благодаря активной работе по улучшению инвестклимата Самарская область вошла в топ-25 рейтинга состояния инвестклимата, составляемого федеральным Агентством стратегических инициатив на основе отзывов предпринимателей. Таким образом, область за один год поднялась на 24 пункта.Одним из масштабных инвестиционных проектов последних лет для региона является ОЭЗ «Тольятти».На сегодняшний день в ОЭЗ зарегистрирован 21 резидент. Общий объём инвестиций в создание особой экономической зоны составил почти 20 млрд. рублей, из них более 12 млрд. — частные средства компаний. При этом выручка резидентов с начала деятельности ОЭЗ составила почти 11 млрд. рублей. Тольяттинская ОЭЗ демонстрирует положительную динамику, из года в год подтверждая свою эффективность.Сегодня на площадке успешно выпускают продукцию девять заводов. При реализации своих проектов в ОЭЗ компании смогли воспользоваться мощной инфраструктурной поддержкой со стороны государства.Виктор Кудряшов: «Особая экономическая зона в Тольятти развивается, это неудивительно, потому что здесь предусмотрены максимальные удобства для инвесторов. Это, в первую очередь, льготный налоговый режим — самый защищенный в стране налоговый режим, который будет действовать по налогу на имущество, по налогу на землю, по налогу на прибыль в течение 49 лет. Здесь создана вся необходимая инфраструктура: льготное подключение к инженерным коммуникациям, обслуживание территории, которое осуществляется управляющей компанией, здесь максимально дружественное отношение к инвесторам в части решения любых текущих проблем. И, наконец, — свободная таможенная зона, то есть возможность возить комплектующие, оборудование из-за границы, отправлять свою продукцию за пределы Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин».Главное направление развития ОЭЗ в ближайшие годы связано с совершенствованием транспортно-логистической инфраструктуры. В следующем году завершится создание таможенной инфраструктуры площадью 10 га и начнется строительство железной дороги. Начинается реконструкция автодороги Тольятти — Ягодное. Строительство мостового перехода в районе села Климовка протяженностью 3,75 километра с четырехполосным движением, как часть транспортно-логистического коридора Европа — Западный Китай, поможет оптимизировать транспортную логистику для резидентов.Виктор Кудряшов отметил, что преимущества Особой экономической зоны будут усиливаться за счет реализации новых инфраструктурных проектов: «В первую очередь, речь идет о железнодорожной ветке, которую мы будем строить совместно с Российскими железными дорогами. Мы завершаем рассматривать проект концессионного соглашения, и в ближайшее время его подпишем. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров буквально две недели назад еще раз обсудил вопрос с генеральным директором ОАО «РЖД», и теперь это совместная задача, совместная амбициозная цель, которую мы достигнем, потому что уже пришли практически ко всем договоренностям. И дополнительное логистическое преимущество у ОЭЗ, конечно, появится с вводом моста через р. Волгу в районе с. Климовки».Благоприятные условия позволяют привлекать новых инвесторов. Так, в начале июня стало известно, что в 4 квартале текущего года Магнитогорский металлургический комбинат начнёт здесь строительство производственно-логистического центра. Единовременно он сможет вместить до 150 тыс. тонн металлопродукции. Открытие центра позволит полностью удовлетворить потребности автомобильной промышленности в поставках высококачественного проката ПАО «ММК» и закрепить лидирующие позиции компании на рынке поставок металлопродукции для автопрома.Сегодня эксперты ознакомились с инвестиционными проектами по расширению производства действующего резидента ОЭЗи открытию нового фармпроизводства. Первый создает на территории ОЭЗ производство керамического гранита в рамках импортозамещения. Продукция будет востребована в розничных масс-маркетах (жилые интерьеры, помещения коммерческого характера (гостиницы, кафе, рестораны, офисы), строительной отрасли (внешняя и внутренняя отделка зданий и сооружений) и пр. Общая сумма инвестиций составит 3,5 млрд. рублей. Уже в следующем году на производстве может быть открыто более 450 рабочих мест. ООО «Озон Медика» планирует создать новую производственную площадку готовых лекарственных средств. Ориентировочно с 2020-2025 год в проект будут привлечены инвестиции на сумму более 389,5 млн. рублей. Новое производство позволит к 2025 году увеличить присутствие группы компаний «Озон» на российском фармацевтическом рынке до 3%.«Мы очень рассчитываем, что уже в конце этого — начале следующего года строительство объектов будет в полном разгаре, и в самое короткое время здесь появятся новое производство, новые рабочие места, что будет способствовать и улучшению показателей АвтоВаза, и в целом ускорению темпов социально-экономического развития города Тольятти и Ставропольского района», — заключил Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.