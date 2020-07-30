Для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья в Тольятти задействуют три новых автомобиля LADA Largus, которые сделали на "АВТОВАЗе" специально с учетом потребностей инвалидов-колясочников, сообщает sova.info.
Приобретение спецтранспорта стало возможным при содействии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Специализированные LADA Largus оснащены автоматическими пандусами, мягкой спинкой, боковыми поручнями, системой крепления коляски, камерами видеонаблюдения, спутниковой системой ГЛОНАСС.
В тест-драйве машин участвовала руководитель тольяттинской городской общественной организации инвалидов-опорников КЛИО Лилия Быстрицкая. Именно она в 2018 году на форуме "Тольятти - город будущего" рассказала о проблемах с транспортом губернатору Дмитрию Азарову.
- Я сообщила Дмитрию Игоревичу, что средств передвижения нам не хватает и часто мы даже не можем быстро попасть, например, в поликлинику. Он сказал, что решит этот вопрос. Через некоторое время были выделены деньги из резервного фонда губернатора и теперь в городе есть такие нужные нам автомобили, - отметила она. - Машины соответствуют всем заявленным требованиям. Ведь разработчики с нами советовались. Например, испытывали много моделей колясок, которые могут войти в этот автомобиль. Это способствовало тому, что был найден нужный вариант.
Глава региона дал поручение министерству транспорта совместно с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области решить проблему с транспортом.
- Очень важно, чтобы люди, имеющие определенные ограничения по здоровью, не чувствовали барьеров ни в физическом, ни в моральном плане, могли получить образование, реализовать себя в профессии, творчестве, спорте, волонтерстве и добровольчестве, - не раз говорил в своих выступлениях Дмитрий Азаров.
В Тольятти проживает около трех тысяч инвалидов-опорников. Для большинства из них специализированные автомобили необходимы для полноценной жизни. По словам Лилии Быстрицкой, с их помощью люди могут даже путешествовать по области.
- Раньше большую часть своего времени мы вынуждены были проводить дома, а теперь ездим на экскурсии. Мы уже побывали во многих интересных местах Самары, Тольятти и других населенных пунктах региона. Благодаря таким машинам людям легче жить, - считает она.
С помощью подобного транспорта могут осуществляться в том числе и такие проекты, как "Социальный туризм". По словам участницы проекта Натальи Чабуркиной, одной из самых запоминающихся стала экскурсия прошлого года в деревню ездовых собак "Серебро Севера" в Ягодинском лесу в Ставропольском районе, где живут больше полусотни сибирских и аляскинских хаски.
- Мы гладили собак, фотографировались с ними. Экскурсия по деревне была очень интересной, как и мастер-класс по изготовлению кукол-берегинь, - поделилась впечатлениями Наталья. - Общение с животными благотворно повлияло на всех нас - люди с ДЦП начинали лучше говорить, появлялись улучшения в движении рук. Это настоящее чудо! Нам всем хотелось бы поехать туда снова и покататься на собачьих упряжках. Каждая поездка для нас - событие. Это и приключение, и знания, и позитив, и снятие стресса. Все без исключения возвращаются с экскурсий восторженными и делятся впечатлениями в соцсетях.
В настоящее время идет окончательная приемка новых LADA Largus и подписание документов, а также разрабатываются механизмы, как лучше оказывать услугу "Социальное такси".
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