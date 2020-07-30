Для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья в Тольятти задействуют три новых автомобиля LADA Largus

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Приобретение спецтранспорта стало возможным при содействии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Специализированные LADA Largus оснащены автоматическими пандусами, мягкой спинкой, боковыми поручнями, системой крепления коляски, камерами видеонаблюдения, спутниковой системой ГЛОНАСС.В тест-драйве машин участвовала руководитель тольяттинской городской общественной организации инвалидов-опорников КЛИО Лилия Быстрицкая. Именно она в 2018 году на форуме "Тольятти - город будущего" рассказала о проблемах с транспортом губернатору Дмитрию Азарову.- Я сообщила Дмитрию Игоревичу, что средств передвижения нам не хватает и часто мы даже не можем быстро попасть, например, в поликлинику. Он сказал, что решит этот вопрос. Через некоторое время были выделены деньги из резервного фонда губернатора и теперь в городе есть такие нужные нам автомобили, - отметила она. - Машины соответствуют всем заявленным требованиям. Ведь разработчики с нами советовались. Например, испытывали много моделей колясок, которые могут войти в этот автомобиль. Это способствовало тому, что был найден нужный вариант.Глава региона дал поручение министерству транспорта совместно с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области решить проблему с транспортом.- Очень важно, чтобы люди, имеющие определенные ограничения по здоровью, не чувствовали барьеров ни в физическом, ни в моральном плане, могли получить образование, реализовать себя в профессии, творчестве, спорте, волонтерстве и добровольчестве, - не раз говорил в своих выступлениях Дмитрий Азаров.В Тольятти проживает около трех тысяч инвалидов-опорников. Для большинства из них специализированные автомобили необходимы для полноценной жизни. По словам Лилии Быстрицкой, с их помощью люди могут даже путешествовать по области.- Раньше большую часть своего времени мы вынуждены были проводить дома, а теперь ездим на экскурсии. Мы уже побывали во многих интересных местах Самары, Тольятти и других населенных пунктах региона. Благодаря таким машинам людям легче жить, - считает она.С помощью подобного транспорта могут осуществляться в том числе и такие проекты, как "Социальный туризм". По словам участницы проекта Натальи Чабуркиной, одной из самых запоминающихся стала экскурсия прошлого года в деревню ездовых собак "Серебро Севера" в Ягодинском лесу в Ставропольском районе, где живут больше полусотни сибирских и аляскинских хаски.- Мы гладили собак, фотографировались с ними. Экскурсия по деревне была очень интересной, как и мастер-класс по изготовлению кукол-берегинь, - поделилась впечатлениями Наталья. - Общение с животными благотворно повлияло на всех нас - люди с ДЦП начинали лучше говорить, появлялись улучшения в движении рук. Это настоящее чудо! Нам всем хотелось бы поехать туда снова и покататься на собачьих упряжках. Каждая поездка для нас - событие. Это и приключение, и знания, и позитив, и снятие стресса. Все без исключения возвращаются с экскурсий восторженными и делятся впечатлениями в соцсетях.В настоящее время идет окончательная приемка новых LADA Largus и подписание документов, а также разрабатываются механизмы, как лучше оказывать услугу "Социальное такси".