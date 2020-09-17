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Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»

17 сентября 2020 14:08
169
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.

16 сентября, производственную площадку резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС» посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.

В рамках визита участники посетили производство ГК «АТС», где  производится серийная сборка автомобилей LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG – эти модели являются единственными серийными битопливными версиями легковых авто, выпускающимися на территории нашей страны.

Автопробег  «Из Питера в Мирный на природном газе» стартовал 11 сентября в северной столице. Маршрут пройдёт по 36 городам России. Финиш состоится 2 октября в городе Мирный (Якутия). Цель пробега - проехать через страну на машинах, использующих природный̆ газ и выяснить насколько это удобно и экономично. Организатором автопробега выступила алмазодобывающая компания «Алроса», идею поддержало Правительство Республики Саха (Якутия) и «Газпром газомоторное топливо».

В автопробеге используются серийные Lada Largus и Vesta CNG, тягач Scania. Также на различных этапах автопарк путешествия будет пополняться автобусами и грузовиками на метане.

Мероприятие прошло при участии представителей администрации Тольятти, которая взяла на себя доставку участников от гостиницы технопарка «Жигулевская долина» на предприятие ГК «АТС», проведение экскурсии по городу, передает пресс-служба технопарка «Жигулевская долина». 

 

Фото:   пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»

 

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Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
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