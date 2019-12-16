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Новости /  Новости Тольятти  

"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4

16 декабря 2019 14:53
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Были обновлены сидения, обивка потолка, потолочные поручни, обивка стоек лобового стекла, применены новые опоры двигателя.
"АвтоВАЗ" начал производство Lada 4х4 с обновленным интерьером, передает РИА Новости. Об этом говорится в сообщении предприятия.

"Lada запускает производство модернизированного внедорожника 4х4, автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортней и безопасней. На полностью обновленной панели приборов появился новый блок управления климатической системой. Кроме того, стал объемней вещевой ящик, на консоли внедрены 2 розетки 12V, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера, в котором введен расширенный список функций. На тоннеле пола – новые подстаканники и ниша для мелких предметов", - сообщает компания.

Как отмечается, были также обновлены сидения, обивка потолка, потолочные поручни, обивка стоек лобового стекла, применены новые опоры двигателя, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова.

"Модернизированный интерьер появился на всех автомобилях семейства Lada 4х4. А модификация Lada 4х4 Urban также получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер. Срок начала продаж, состав комплектаций и цены будут опубликованы дополнительно", - поясняет "АвтоВАЗ".

Сейчас Lada 4х4 предлагается покупателям по цене от 524 тысяч рублей.




Фото из открытых источников








 
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