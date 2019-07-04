"АвтоВАЗ" возобновит производство в пятницу

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"Группа "АвтоВАЗ" объявляет о возобновлении производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года, которое было приостановлено 3 июля в связи с неправомерным отсутствием поставок компонентов со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (город Нижний Новгород)", - сообщает компания."Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме", - также говорится в сообщении.