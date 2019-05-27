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Новости /  Новости Тольятти  

АвтоВАЗ отзывает более 7 тысяч Lada XRAY Cross

27 мая 2019 15:15
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В автомобилях, попадающих под отзыв, заменят промежуточный вал.
Компания АвтоВАЗ объявила об отзыве 7220 автомобилей модели Lada XRAY Cross, выпущенных в 2017-2018 годах. Причина кампании по отзыву – в поворотных кулаках были обнаружены полости, или более правильно их называют газовые камеры. На некоторых автомобилях кулаки отливались не из высокопрочного чугуна, а из серого, передает samarskie-voditeli.ru.

Газовые камеры являются серьезным дефектом литья. В них концентрируется напряжение, меняется прочностное свойство всей детали. Высокопрочный чугун получают при добавлении магния и церия. Это разновидность серых чугунов, но имеющая более высокий предел текучести, когда деформация возможна только при больших напряжениях.

После выявленного дефекта АвтоВАЗ срочно отзывает кроссоверы Lada XRAY Cross из эксплуатации. А доставку автомобиля до дилеров, где в случае необходимости будет произведена замена детали, необходимо производить с помощью эвакуатора.

Именно такое предписание разослал АвтоВАЗ руководителям дилерской сети Lada. В автомобилях, попадающих под отзыв, заменят промежуточный вал.


Фото:   samarskie-voditeli.ru

 
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