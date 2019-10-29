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Новости /  Новости Тольятти  

Администрация Тольятти не может избавиться от кладбищ домашних животных

29 октября 2019 14:37
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До сих пор местные власти не имеют полномочий ни для ликвидации уже созданных незаконных захоронений, ни для эксгумации трупов, ни для предотвращения последующих захоронений.
Администрация Тольятти готовит очередное обращение к законодателям, чтобы наконец-то решить вопрос ликвидации незаконных захоронений домашних животных на территории города, пишет газета «Самарское обозрение» со ссылкой на мэрию Тольятти. С 2016 по 2018 год власти Автограда не раз поднимали вопрос о необходимости урегулировать этот вопрос в обращениях в областное правительство, губернскую и Государственную думы. Но до сих пор местные власти не имеют полномочий ни для ликвидации уже созданных незаконных захоронений, ни для эксгумации трупов, ни для предотвращения последующих захоронений, утверждают в мэрии.

Депутат думы Тольятти Александр Денисов признал, что проблема с организацией незаконных захоронений в городе есть, но никак не решается. К тому же, подчеркнул депутат, одной только ликвидацией не обойтись — кладбища тут же возникнут снова в другом месте. Нужно решать проблему в комплексе и в рамках цивилизованного отношения к животным и их владельцам, уверены все опрошенные «Самарским обозрением» эксперты. Тем более что, по словам различных экспертов издания, на сегодня цивилизованных способов проводить домашнего питомца в последний путь в регионе нет, а предлагаемая способна ввести владельца в состояние шока. 


Фото:  pixabay
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