Администрация Тольятти не может избавиться от кладбищ домашних животных
29 октября 2019 14:37
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Депутат думы Тольятти Александр Денисов признал, что проблема с организацией незаконных захоронений в городе есть, но никак не решается. К тому же, подчеркнул депутат, одной только ликвидацией не обойтись — кладбища тут же возникнут снова в другом месте. Нужно решать проблему в комплексе и в рамках цивилизованного отношения к животным и их владельцам, уверены все опрошенные «Самарским обозрением» эксперты. Тем более что, по словам различных экспертов издания, на сегодня цивилизованных способов проводить домашнего питомца в последний путь в регионе нет, а предлагаемая способна ввести владельца в состояние шока.
Фото: pixabay
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