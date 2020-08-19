АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме

АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга и по решению Президента России, роста корпоративных продаж, а также начала восстановления спроса на автомобильном рынке.
Компания отмечает существующую неопределенность относительно общего итога продаж в 2020 году и развития автомобильного рынка в 2021 году. Предприятие продолжает тщательно анализировать различные прогнозы развития рынка до конца года и в 2021 году, а также предпринимать все меры для сохранения загрузки производства на полную трудовую неделю. Это возможно только при сохранении
текущего уровня спроса на автомобили, передает пресс-служба АВТОВАЗа.
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