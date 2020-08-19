АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме

118

Компания отмечает существующую неопределенность относительно общего итога продаж в 2020 году и развития автомобильного рынка в 2021 году. Предприятие продолжает тщательно анализировать различные прогнозы развития рынка до конца года и в 2021 году, а также предпринимать все меры для сохранения загрузки производства на полную трудовую неделю. Это возможно только при сохранениитекущего уровня спроса на автомобили, передает пресс-служба АВТОВАЗа.