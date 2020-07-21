АВТОВАЗ объявляет старт продаж LADA Niva
21 июля 2020 14:49
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LADA Niva – это классический внедорожник, отлично приспособленный и к городской жизни. Он уверенно мчится по грунтовке и форсирует броды благодаря высокому клиренсу, полному приводу, межосевой блокировке дифференциала и понижающему ряду трансмиссии. При этом он отлично чувствует асфальт, сглаживая изъяны дорог. Компактные габариты влияют не только на отличную геометрическую проходимость, но и на удобство парковки.
В исполнении Off-road образ дополняют шноркель, внедорожные шины и серьезный обвес, которые покажут себя в деле на природе, а еще отлично смотрятся на городских дорогах благодаря контрастным деталям и выразительному дизайну.
Комфорт водителя и пассажиров обеспечат просторный салон с превосходным обзором, мощный кондиционер, надежная шумо- и виброизоляция, удобные сиденья с многофункциональным подлокотником.
На передней панели располагается 7” сенсорный экран с быстрым доступом к любым приложениям. Обогрев ветрового стекла и передних сидений – незаменимы для русской зимой. Системы «Эра-Глонасс» и ABS, камера заднего вида, датчики парковки, подушки безопасности позаботятся о безопасности на любых дорогах, передает пресс-служба администрации Тольятти.
Комплектация РРЦ, рубли с НДС
Classic 726 000
Comfort 776 000
Comfort Off-road Plus 812 000
Luxe 859 000
Luxe Off-road 869 000
Видео здесь.
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