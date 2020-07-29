АВТОВАЗ и СДЭК объявляют о заключении партнерского соглашения

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Любая компания-партнер СДЭК может обратиться к дилеру LADA и приобрести автомобиль со специальной скидкой или воспользоваться выгодными лизинговыми программами LADA Leasing.Цель программы предложить действующим партнерам СДЭК выгодные условия, которые сделают управление бизнесом еще более эффективным, а вход в сеть для новых франчайзи максимально удобным.Компания СДЭК входит в пятерку лидеров на рынке экспресс-доставки. СДЭК оказывает людям и компаниям спектр услуг своевременной и гарантированной доставки, постоянно повышая уровень сервиса. Франшиза СДЭК входит в TOP-3 самых успешных франшиз по версии русской редакции журнала Forbes в 2020 году. На данный момент количество отделений, включая франчайзи, составляет более 2200 пунктов в РФ и за ее пределами, передает пресс-служба АО "АВТОВАЗ".