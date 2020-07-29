АВТОВАЗ и СДЭК объявляют о заключении партнерского соглашения

АВТОВАЗ и курьерская компания СДЭК разработали совместную корпоративную программу «LADA для СДЭК». Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы специальные условия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и операционному лизингу.
Любая компания-партнер СДЭК может обратиться к дилеру LADA и приобрести автомобиль со специальной скидкой или воспользоваться выгодными лизинговыми программами LADA Leasing.
Цель программы предложить действующим партнерам СДЭК выгодные условия, которые сделают управление бизнесом еще более эффективным, а вход в сеть для новых франчайзи максимально удобным.
Компания СДЭК входит в пятерку лидеров на рынке экспресс-доставки. СДЭК оказывает людям и компаниям спектр услуг своевременной и гарантированной доставки, постоянно повышая уровень сервиса. Франшиза СДЭК входит в TOP-3 самых успешных франшиз по версии русской редакции журнала Forbes в 2020 году. На данный момент количество отделений, включая франчайзи, составляет более 2200 пунктов в РФ и за ее пределами, передает пресс-служба АО "АВТОВАЗ".
Добавить комментарий