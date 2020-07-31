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В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова

31 июля 2020 10:35
291
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова

30 июля в преддверии празднования 90-летия образования Воздушно-десантных войск в Тольятти открылось сразу два бюста Герою Советского Союза, военачальнику, командующему Воздушно – десантными войсками, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову. Мероприятия прошли в гимназии №39 и в парке Победы.

В торжественных мероприятиях приняли участие глава Тольятти Сергей Анташев и его заместители, депутаты всех уровней, действующие десантники, а также ветераны Воздушно-десантных войск. Почетным гостем стал депутат Государственной Думы РФ, Герой России, председатель комитета ГД РФ по обороне Владимир Шаманов. Обратившись к присутствующим, он отметил, что десантное братство нашей страны в последние годы, проявляя высокую организованность, достойно проводит памятные мероприятия в различных уголках России.
- В народе любят 2 августа, поэтому абсолютно уверен, что и в вашем замечательном городе предстоящий праздник пройдет на самом высоком уровне. От всей души поздравлю ветеранов Воздушно-десантных войск и спецназа с 90-летием ВДВ. Желаю всем здоровья и благополучия, - сказал Владимир Анатольевич.

С наступающим праздником десантников и жителей Тольятти поздравил глава города Сергей Анташев:
- Служба в десантных войсках в нашей стране была и остается делом особого почета, героизма и доблести. Неслучайно бойцов «крылатой пехоты» называют элитой вооруженных сил России, а тысячи мальчишек с самого детства грезят мечтами о голубых беретах. Особые слова благодарности выражаю ветеранам ВДВ. Сердечное спасибо вам за активную военно-патриотическую работу с подрастающим поколением, содействие формированию ответственного гражданского общества значительный личный вклад общественную и просветительскую деятельность на территории Тольятти и Самарской области.
Накануне 90-летия со дня образования ВДВ решением главы города гимназии № 39 было присвоено имя Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова.
- Уверен, что бюст генералу армии Василию Маргелову на территории гимназии станет достойным напоминанием о доблести и чести защитников Отечества, будет служить местом проведения военно- патриотических и памятных мероприятий для учащихся, их родителей, педагогов и всех жителей Комсомольского района, - отметил Сергей Анташев.
Владимир Шаманов поблагодарил руководство города и области за присвоение гимназии №39 имени одного из величайших военачальников 20-го века.
- Сегодня, когда одному из лучших образовательных учреждений Тольятти присвоено имя Василия Маргелова, мы, десантники, берем шефство над гимназией и будем оказывать коллективу всестороннюю поддержку по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. В том числе создадим музей военной истории, первый экспонат для которого - каска времен Великой Отечественной войны, найденная на Курской дуге - передан мною сегодня директору гимназии, - подчеркнул Владимир Шаманов.
Отметим, что бюст в гимназии №39 установлен по инициативе Тольяттинского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Также памятный монумент Герою Советского Союза Василию Маргелову появился в парке Победы по инициативе Региональной общественной организации «Союз десантников и подразделений специального назначения». Таким образом, в Тольятти появилось сразу два новых места, которые станут значимыми для всех десантников и ветеранов ВДВ города.
Добавим, бойцы «крылатой пехоты» устанавливают памятники десантнику № 1 Василию Филипповичу Маргелову в разных уголках страны. Сохранение памяти и традиций боевого братства в ВДВ – это часть нравственного кодекса десантника.
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В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
В Тольятти увековечили имя Героя Советского Союза Василия Маргелова
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