В Тольятти состоится акция по посадке саженцев

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22 июля в 9 часов на ул. 40 лет Победы (от дома № 6 по ул. 40 лет Победы) запланировано проведение второго этапа акции по высадке саженцев на улице 40 лет Победы. Дополнительно посадочный материал (15 саженцев каштана) предоставляется постоянным членом Совета ПАО «Куйбышевазот».Подготовительные работы и последующий уход за саженцами на озеленённых территориях проводит МБУ «Зеленстрой». В акции примут участие представители администрации городского округа Тольятти, ПАО «КуйбышевАзот», члены Совета.Отметим, что членами экологического совета городского округа Тольятти (далее – Совет) ежегодно проводятся акции по высадке саженцев на территориях городского округа Тольятти. Посадочный материал предоставляется предприятиями города, представители которых входят в состав Совета.Напомним, 22 мая, состоялся первый этап акции. На ул. 40 лет Победы было высажено 15 саженцев каштана. Посадочный материал был предоставлен постоянным Совета ООО «Тольяттикаучук».