В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.

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АНО «Федерация флаинг диска Тольятти» реализует проект «Алтиград». Это 12 тренировочных занятий и 12 минитурниров по диск-гольфу, которые проводятся на открытых площадках городского округа. Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет. Мероприятия проводятся в Тольятти бесплатно!Диск-гольф – это индивидуальный вид спорта с диском (известным многим как “фрисби”), где игроки, соревнуясь, пытаются пройти отрезки, за наименьшее количество бросков диска (от стартовой точки — «ти» до мишени/корзины, каждый последующий бросок выполняется с места остановки диска).Уже прошло несколько тренировок.Регистрация проходит на сайте tfdf.ru или в профиле https://www.instagram.com/p/CC3sGUGjuSs/