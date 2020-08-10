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В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу

10 августа 2020 13:13
126
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет. 

АНО «Федерация флаинг диска Тольятти» реализует проект «Алтиград». Это 12 тренировочных занятий и 12 минитурниров по диск-гольфу, которые проводятся на открытых площадках городского округа. Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет. Мероприятия проводятся в Тольятти бесплатно!

Диск-гольф – это индивидуальный вид спорта с диском (известным многим как “фрисби”), где игроки, соревнуясь, пытаются пройти отрезки, за наименьшее количество бросков диска (от стартовой точки — «ти» до мишени/корзины, каждый последующий бросок выполняется с места остановки диска).
Уже прошло несколько тренировок.

Регистрация проходит на сайте tfdf.ru или в профиле https://www.instagram.com/p/CC3sGUGjuSs/
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