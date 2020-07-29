В Тольятти поступили «Ларгусы» для перевозки инвалидов

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В Тольятти поступили три специализированных автомобиля «LADA Ларгус», предназначенные для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. После приемки и подписания необходимых документов машины будут переданы в АТП-3 для предоставления услуги «социальное такси».В мае этого года городская администрация заключила муниципальный контракт с АО «Центральное СТО» на приобретение трех автомобилей «Ларгус», оборудованных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения. Необходимые для этого средства в размере 3,7 млн руб.были выделены из резервного фонда Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.Специализированные автомобили «LADA Ларгус» произведены АО «АВТОВАЗ» совместно с предприятием «ВИС-авто». Они разработаны при участии инвалидов и учитывают все их потребности при перевозке.Машины оснащены автоматическими аппарелями (пандусами), мягкой спинкой, боковыми поручнями, ремнями безопасности для пассажира и системой крепления коляски, камерами видеонаблюдения, тахографами (контрольный прибор, устанавливаемый на борту автомобиля и предназначенный для регистрации основных параметров движения) и спутниковой системой Глонасс.В проверке автомобилей участвовала лично руководитель тольяттинской городской общественной организации инвалидов-опорников «КЛИО» Лилия Быстрицкая. В целом машины соответствуют всем заявленным требованием, но есть небольшие замечания, которые будут учтены и исправлены.Сегодня в Тольятти проживает около трех тысяч инвалидов-опорников. Для большинства из них специализированные автомобили необходимы для комфортной и полноценной жизни.