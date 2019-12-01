В Тольятти начнется оказание услуги по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения

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С 4 декабря на базе отделения МФЦ по Автозаводскому району г.о. Тольятти, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 4, будет обеспечен прием документов по услуге «Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации».Это восьмое муниципальное образование региона, в котором будет реализовано требование законодательства по оформлению и выдаче загранпаспортов с электронным носителем. Данная услуга стала доступна в МФЦ городов и районов с населением свыше 100 тысяч человек с 1 февраля 2018 года и в МФЦ муниципальных образований с населением свыше 50 тысяч человек, начиная с 1 сентября 2018, сообщает пресс-служба облправительства.Прием заявителей по оформлению заграничного паспорта нового поколения будет осуществляться по графику:Прием документов:Вторник – Пятница: 09.00 до 13.00Суббота: с 10.00 до 12.00Выдача готовых загранпаспортов:Вторник – Пятница: с 14.00 до 16.00Суббота: с 12.00 до 13.00Выходные дни:Воскресение, понедельник.Прием документов будет осуществляться только по предварительной записи, которую можно оформить через единый портал сети МФЦ по Самарской области: mfc63.samregion.ru, у специалистов МФЦ на стойке информирования, а также по телефону контактного центра МФЦ 51-21-21.Госпошлина за изготовление загранпаспорта составит:- для граждан от 18 лет - 5000 руб.;- для детей от 14 до 18 лет - 5000 руб.;- для детей до 14 лет - 2500 руб.Обратиться за услугой и оформить загранпаспорт нового поколения могут:Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации либо за ее пределами, обратившиеся с заявлением о выдаче паспорта;Один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей гражданина Российской Федерации - в отношении несовершеннолетнего гражданина со дня рождения и до достижения им 18-летнего возраста (если иное не предусмотрено законом) или гражданина, признанного судом недееспособным (ограниченно дееспособным), обратившийся в отношении этого гражданина с заявлением о выдаче паспорта либо с заявлением о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину.Срок оказания услуги составит:- 1 месяц - со дня подачи заявления (при подаче документов по месту жительства заявителя);- 3 месяца - со дня подачи заявления (при подаче документов заявителем, имеющим (имевшим) допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне");- 3 месяца - со дня подачи заявления (при подаче документов по месту пребывания заявителя).Фото: pixabay.com