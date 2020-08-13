Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта

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Обновленный Дворец Бракосочетания в Автозаводском районе Тольятти, который в этом году отмечает 25-летний юбилей, открылся после капитального ремонта. Качество выполненных работ оценил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Автоград.За четверть века в этом дворце свои отношения зарегистрировали более 55 тысяч пар – причем не только жители России, но и даже других стран. География самая: Франция, Великобритания, США, Португалия, Саудовская Аравия, новая Зеландия, Бразилия, Греция, Сирия, Норвегия, Китай и др. А в 2013 году в День защиты детей во Дворце была зарегшистрирована первая запись акта о рождении. Сегодня их уже больше 16 тысяч.Дворец бракосочетания – уникален для города. Он стал одним из значимых культурно-просветительских центров Тольятти. Учреждение вносит важную лепту в укрепление института семьи, сохранение народных традиций и укрепление связей между разными поколениями тольяттинцев. Здесь ежегодно проходят десятки социально значимых мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей.Однако за 25 лет существования Дворца, здание и все его помещения ни разу не ремонтировались. Интерьеры физически и морально устарели, техническое состояние перестало соответствовать современным нормам и требованиям. В конце прошлого года помещения начали приводить в порядок.В результате капремонта заменены коммуникации, демонтировано покрытие стен, пола, обновлены системы отопления и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, установлены современная система пожаротушения, охранная сигнализация, учтены требования по информационной безопасности и защите персональных данных. Здание стало доступным для маломобильных групп населения.Автор интерьерных решений – тольяттинский дизайнер Ольга Лыкова. В большом зале торжеств сохранены и отреставрированы гобелен «Райский сад» и центральная люстра. Во Дворце имеется также малый зал для проведения церемонии имянаречения новорожденных.Как рассказала руководитель Дворца бракосочетания Ирина Сковородина Губернатору, малый зал торжеств начал работу в первых числах июля, большой зал – 31 июля. Связано это с большой востребованностью учреждения у молодоженов Тольятти. Только на август запланировано более 500 церемоний.Одними из первых, кто решил официально закрепить свои отношения, стала молодая пара – Дмитрий и Олеся. Со знаменательным днем молодоженов поздравил Губернатор, сообщает пресс-служба облправительства.«Надеюсь, вам здесь понравилось, – обратился Дмитрий Азаров к супругам. – Из старого интерьера во Дворце бракосочетания остался только гобелен в большом зале, потому что тольяттинцы попросили сохранить его после ремонта. Это уже во многом символ не только ЗАГСа, но и города. Сделан он был когда-то тольяттинскими мастерами».Губернатор пожелал молодоженам, в первую очередь, здоровья в это непростое время, а также прибавления семейства: «Государство сегодня создало беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, вы знаете, что реализуется национальный проект «Демография», материнский капитал выплачивается – все это работает на сохранение наших традиционных ценностей».Молодожены отметили, что хотели сыграть свадьбу раньше, но из-за пандемии коронавируса отложили бракосочетание на несколько месяцев: «Что ни делается – все к лучшему, ведь за это время открылся ЗАГС после реконструкции. Здесь очень красиво стало, просто слов нет!»