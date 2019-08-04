Сотрудники полиции Тольятти проводят «Семейные старты»

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Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции совместно с департаментом физкультуры и спорта администрации городского округа Тольятти для жителей города проводили во дворах и на спортивных площадках «Семейные старты».Наряду со спортивными состязаниями – веселые эстафеты, метание дротика, прыжки на скакалках – правоохранители проводили тематические викторины для детей и взрослых на знания Правил дорожного движения.А также в ходе мероприятия дорожные полицейские рассказывали подрастающему поколению в доступной и интересной форме о важности и необходимости соблюдения ПДД для пешеходов, велосипедистов и пассажиров. Кроме того, с участниками события они разбирали типичные «дорожные ловушки», в которые часто попадают дети и подростки на велосипедах, особенно на внутридворовых территориях.По окончании мероприятия все юные участники получили буклеты о правилах безопасности на дороге для велосипедистов, а также световозвращающие наклейки, сообщает облМВД.