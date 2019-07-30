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Новости /  Новости Тольятти  

Почти 1 000 человек приняли участие в «Стальном характере» в Тольятти

30 июля 2019 09:12
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Почти 1 000 человек приняли участие в Стальном характере в Тольятти
Среди участников были и жители других городов.

В субботу 27 июля в Тольятти в третий раз прошел экстремальный забег «Стальной характер». В забеге приняли участие почти 1 000 человек. Среди участников были не только жители Тольятти, но и гости из других городов таких, как Димитровград, Самара, Жигулёвск, Кузнецк, Пенза и др.

«Выйти из зоны комфорта на все 100%. До и после - совсем разные лица. Что тут рассказать? Буря эмоций, грязь, жара +30, подъёмы, спуски, траншеи, сети, ледяная вода, трамплин (18 препятствий на 8 км), это всё было легко благодаря поддержке лучшей команды, да что там команда, семья (наши желтые банданы мелькают на всех кадрах и за это отдельное спасибо Евгению Павлову и спасибо абсолютно незнакомым людям, которые сплотились ради одной цели. Смело могу поставить галочку и статус - выполнено» - поделилась впечатлениями одна из участниц забега Светлана Горскова.

Всех участников на открытии забега поприветствовали директор по безопасности ООО «СИБУР Тольятти» - Борис Алексеевич Колесников, заместитель руководителя департамента городского хозяйства - Васильев Максим Николаевич и руководитель управления физической культуры и спорта Администрации г. Тольятти, Заслуженный мастер спорта по каратэ Российской Федерации – Александр Герунов.
Проект «Стальной характер» в Тольятти реализуется «Фондом поддержки спорта» при содействии компании СИБУР, в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

В этом году забег уже состоялся в таких городах деятельности СИБУРа как Воронеж, Пыть-ях и Тобольск, Томск, Нижневартовск и Пермь общее количество участников - более 15 000 человек.

 
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