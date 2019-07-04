В Тольятти выберут лучшего водителя такси области
4 июля 2019 12:29
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В Тольятти 8 июля состоится региональный этап II Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2019». В рамках конкурса у водителей такси проверят знание ПДД, истории региона, законодательства о такси, основ устройства автомобиля, основ оказания первой помощи при ДТП и основ обеспечения безопасных условий при перевозке пассажиров и багажа легковым такси, скоростное маневрирование и плавность вождения.
Особое внимание зрителей привлекает конкурс со стаканом. На крышу автомобиля устанавливается граненый стакан воды, участникам необходимо максимально аккуратно преодолеть дистанцию, не пролив ни капли. Испытание выявит плавность вождения конкурсантов.
Программа мероприятия:
09:30 – регистрация;
10:00 – медосмотр
11:00 – торжественное открытие;
11:30 – теоретические и практические туры;
14:30 – обед;
15:30 – церемония награждения.
К конкурсу допускаются водители, работающие в таксопарке или индивидуальные предприниматели, у которых есть разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также водительский стаж 3 года, отсутствуют нарушения ПДД и ДТП за последние 3 года.
Призеры получат денежные призы и памятные подарки от оргкомитета и партнеров конкурса, а победитель представит Самарскую область на финале в Сочи (трансфер и проживание на время проведения финала оплатит оргкомитет конкурса).
8 июля, 11:00.
Адрес: Тольятти, ул. Ботаническая, 22 автодром РОСТО-Т.
Фото: pixabay.com
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