В Тольятти временно перекроют часть дорог

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В целях обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, в связи с массовыми мероприятиями 25-26 сентября вводятся временные ограничения движения транспортных средств.- с 14.00 ч. до 16.00 ч. 26 сентября по ул. Свердлова будет ограничено движение транспортных средств для организации парковки около Поволжского православного института.- с 19.00 ч. 25 сентября до 15.00 ч. 26 сентября запрещается стоянка транспортных средств в дублере ул. Юбилейной, от ул. Свердлова до пр-та Ленинский.- с 15.00 до 18.00 ч. 26 сентября будет ограничено движение транспорта по дублеру ул. Юбилейной от ул. Свердлова до пр-та Ленинский.- с 15.00 до 18.00 ч. 26 сентября будет ограничено движение всех транспортных средств по Ленинскому проспекту от ул. Юбилейной до ул. Революционной.- с 19.00 ч. 25 сентября до 15.00 ч. 26 сентября запрещается стоянка транспортных средств по Ленинскому проспекту от ул. Юбилейной до ул. Революционной, включая проспект Ленинский, сообщается на сайте администрации города.