В Тольятти стартовал «Фестиваль техники 2019»
2 июня 2019 12:16
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Сегодня, 2 июня, парковом комплексе истории техники имени Сахарова пройдет «Фестиваль техники», посвященный 50-летию волжского автомобильного завода.
Как обещают организаторы, с 12-00 до 15-00 гостей праздника ждет экстремальное бронетанковое шоу «Терминатор» с участием «Т-34-76», «БМП-2», БТР-60, «Нона». Зрители увидят парад восстановленной техники, «боевые стрельбы», борьбу с «шахидмобилем», «танцующую БМП-2».
В программе также концертная программа коллективов города Тольятти - гала-концерт конкурса «АВТОВАЗ-моя судьба!»
На «Фестивале техники 2019» работают интерактивные площадки партнёров Парка:
- Танковый биатлон «Территория танков;
- Лазертаг от ВПК «Медведь»,
- Ставропольская богатырская застава;
- Битва роботов от АНО «Конфедерация модельного спорта»
- Площадка для игроков в настольные игры СССР;
-Буккроссинг – обмен и предложение желающим книг о г. Тольятти, автомобилях СССР;
- Уголок поэтов – чтение стихов советских поэтов
- Площадка – «Гигантские головоломки»
В ангаре Экспериментальные автомобили ВАЗа
- Выставка эскизов и рабочих набросков главного дизайнера ВАЗа - М.В. Демидовцева (1929-2011 гг.)
- С 11-00 до 20-00 – приглашает трасса картинга Парка, пишет TLTgorod.
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