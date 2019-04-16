В Тольятти состоится стартап-школа «IT-Start»

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С 26 по 28 апреля в опорном вузе - Тольяттинском государственном университете (ТГУ) пройдёт окружная молодежная стартап-школа «IT-Start». На несколько дней Тольятти фактически станет центром Приволжского федерального округа для молодых профессионалов IT-сферы.«IT-Start» – это проект по развитию технологического предпринимательства в молодежной среде. Его реализует Агентство инновационного развития (АНО «АИР»). В конкурсе на право проведения окружных стартап-школ в текущем году участвовали 16 регионов. Эксперты отобрали 8 городов-площадок, в их число вошел и Тольятти.«IT-Start» – это серия практико-ориентированных мероприятий для молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет.На протяжении трех дней с участниками будут работать специалисты и эксперты IT-компаний, представители инновационной инфраструктуры и потенциальные инвесторы в StartUp проекты. Помимо лекционной части предусматривается практическая работа с проектами участников. Финальным мероприятием IT-школы станет презентационная сессия, в рамках которой участники представят свои проработанные проекты на суд жюри.Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: https://itstart2019.ru/privoljsk