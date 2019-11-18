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Уже в этот вторник, 19 ноября, в Тольятти состоится открытие первой в городе модельной библиотеки «Для друзей» (ул. Голосова, 20), созданной в рамках национального проекта «Культура» - «Культурная среда».Модельная библиотека – это совершенно новый подход к библиотечно-информационной деятельности. Библиотека - больше не храм тишины. Здесь, помимо отдельной зоны для чтения, появилось пространство для общения в формате литературного кафе с уютными мягкими стульями, диванами, лекционным пространством и детская творческая лаборатория, где ребята смогут попробовать создать фигуры при помощи 3D-ручки, собрать LEGO-роботов, отправиться в виртуальный мир в шлеме виртуальной реальности, поиграть на игровой приставке в игры «Just Dance», «FIFA 20», в настольные игры.Новая библиотека качественно изменит жизнь читателей. Все пространство продумано с учетом современных задач и тенденций по созданию единого открытого многофункционального пространства для чтения, общения, учебы и проведения досуга. Здесь были проведены масштабные ремонтные работы, закуплена мощная современная компьютерная и мультимедийная техника, новая мебель, приобретены четыре тысячи книг. В обновленной библиотеке будет комфортно как юным читателям, так и их родителям, бабушкам и дедушкам.Открытие пройдет 19 ноября в 13.00 часов (г. Тольятти, ул. Голосова, 20).