В Тольятти прошла новогодняя беговелогонка
14 декабря 2019 12:09
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В преддверии Нового года в одной из галерей торгового центра города Тольятти прошло спортивно-развлекательное соревнование для самых юных любителей велотранспорта – новогодняя беговелогонка. Участников было более 100 человек, а болельщиков в два раза больше, сообщает облМВД.
Сотрудники Госавтоинспекции с приветственными словами обратились к родителям юных тольяттинцев и организаторам этого замечательного праздника, выразили надежду, что все ребята, их родители и гости мероприятия будут следовать строгому выполнению правил дорожной безопасности. Сотрудники полиции напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, о том, как и где они крепятся, чтобы быть в зоне видимости водителя. Рассказали о правилах поведения в зимний период, а именно о запрете играть вблизи проезжей части и на неосвещенных дорогах.
Герои дня - маленькие участники дорожного движения, старательно принимали участие во всех соревнованиях. Надо было видеть родителей: эмоциям не было конца - кричали, хлопали, смеялись. Ради этого они отложили все свои взрослые дела в канун нового года и приехали поболеть за своих малышей.
Настоящим сюрпризом было появление Деда Мороза и веселой заводной Зебры. Детишки радостно выплясывали с ними, играли, фотографировались. Этот грандиозный праздник организован Бего-Вело-Клубом г. Тольятти при участии отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.
Представитель Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти Татьяна Штангрет с волонтерами, студентами тольяттинского государственного университета, организовала площадку с мастер-классом по изготовлению световозвращающих наклеек.
Без призов никто не остался. Победителям заездов были вручены медали и памятные подарки. Радостные и счастливые дети и их родители благодарили организаторов праздника.
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