В Тольятти продолжается проектирование новой набережной
10 июля 2019 13:30
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На этой неделе во время пресс-конференции, глава Тольятти Сергей Анташев рассказал о вопросе, волнующем многих горожан: как продвигается работа над проектом набережной Автозаводского района.
«Наши специалисты совместно с Минстроем и Минэнерго Самарской области выезжали на набережную и определили предельную стоимость строительства - 4,2 млрд рублей, - сообщил Сергей Александрович. - А все проекты с вложениями больше 3 млрд рублей оформляются спецрешением Правительства РФ по финансированию. Поэтому работа над проектом идет отдельно от программы в честь 50-летия выпуска первого автомобиля АВТОВАЗа.
Как только мы получим готовый проект, тогда мы будем решать вопрос по финансированию. Проектные работы, на которые на 2019 год выделено 56 млн рублей, мы должны закончить в этом году. По последнему докладу, работы идут по графику, обследование береговой зоны завершилось и направлено на госэкспертизу. Дизайн-проект у нас согласован с населением. Остаются проектные работы по инженерным сетям и благоустройству».
Как пояснил градоначальник, было важно принять решение, будет ли это единый проект или разбить его на три составляющих: берегоукрепление (Минприроды), дороги (Автодор), благоустройство (Минэнерго). Решили, что это должно быть единым проектом, чтобы не получилось как у Аркадия Райкина: пуговицы шьют одни, рукава другие. Таким образом, сумма проекта вышла за пределы 3 млрд рублей, и теперь требуется спецрешение правительства.
По словам Анташева, в проект попадают земельные участки, имеющие обременение. Из них, последний и самый сложный вопрос - по территории «Прибрежный парк». Правительство продолжает судиться по этому вопросу. Есть положительные решения первой и аппеляционной инстанций. Градоначальник выразил надежду, что к моменту получения госэкспертизы земельные вопросы будут решены. По остальным собственникам участков вопросы закрыты, пишет TLTgorod.
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