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В Тольятти приюту "Добрый дом" разрешили остаться на прежнем месте на 5 лет

29 июля 2020 13:40
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В Тольятти приюту
Ситуация находится на контроле губернатора Дмитрия Азарова.

Стала известна дальнейшая судьба приюта безнадзорных животных на Лесопарковом шоссе в Тольятти, деятельность которого курируют волонтеры из одноименного благотворительного фонда. Сообщалось, что у организации не было прав на занимаемый участок, а значит, и на предоставление коммунальных услуг. Без крова могли остаться более 200 собак и кошек.

Вскоре в ситуацию вмешался губернатор Самарской области, который поручил всем профильным службам разобраться в этом вопросе. Кроме того, Дмитрий Азаров обсудил проблему с главой Тольятти.

Накануне, 28 июля, стало известно, что земельный участок, где расположен приют, будет предоставлен благотворительной организации на пять лет. Сами же волонтеры рассматривают три земельных участка под размещение пристанища для животных, сообщает портал СОВА.

Фото: Дильдина Светлана

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