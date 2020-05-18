В Тольятти празднование Дня города перенесут на август
18 мая 2020 12:50
127
Об этом в понедельник, 18 мая, в ходе пресс-конференции, которая состоялась после традиционного аппаратного совещания, рассказал глава Тольятти.
Напомним, традиционно в Тольятти День города отмечается в первое воскресенье июня. Но сейчас в регионе действуют ограничительные меры, с 18 мая по постановлению губернатора они были смягчены, однако запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется. Никто не рассчитывает, что этот запрет будет снят в ближайшие несколько недель. В связи с этим, как отметил глава города, праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города, в начале июня пройдут в режиме онлайн, как это было и 9 мая. А общегородской праздник с массовыми мероприятиями было решено перенести на август. Празднование будет приурочено к переименованию Ставрополя в Тольятти, пишет СитиТраффик.
Добавить комментарий
Комментарии
- 21 сентября 2019
.Он начнется с 23 сентября ЖКХ
1794
- 4 сентября 2019
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами. Социум
804
- 17 апреля 2019
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении. Социум
941
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
2043
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
2100
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
2375
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
2099
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
2080
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2591
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2614
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2922
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
2218
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
3241
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
16229
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
16613
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
4258
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
5100
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
18773
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
6354
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
11908
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
5887
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
6762
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4859
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
18480
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
15138
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
17293
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
5020
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
5802
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
17478
Видео
18 мая 2020 11:48
Акцию проводит реготделение "Единой России". КОРОНАВИРУС
148
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
1052
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
1274
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
1171
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
1197
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
1158
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2643
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
2023
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2641
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2873
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
3013
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3472
Мероприятия