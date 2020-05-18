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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти празднование Дня города перенесут на август

18 мая 2020 12:50
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В Тольятти празднование Дня города перенесут на август
Празднование будет приурочено к переиме­но­ванию Ставрополя в Тольятти.

Об этом в понедельник, 18 мая, в ходе пресс-конфе­ренции, которая состо­ялась после тради­ци­онного аппаратного совещания, рассказал глава Тольятти.

Напомним, тради­ционно в Тольятти День города отмечается в первое воскре­сенье июня. Но сейчас в регионе действуют ограни­чи­тельные меры, с 18 мая по поста­нов­лению губер­натора они были смягчены, однако запрет на прове­дение массовых мероприятий сохра­няется. Никто не рассчи­тывает, что этот запрет будет снят в ближайшие несколько недель. В связи с этим, как отметил глава города, празд­ничные мероприятия, приуро­ченные к празд­но­ванию Дня города, в начале июня пройдут в режиме онлайн, как это было и 9 мая. А общего­родской праздник с массовыми меропри­я­тиями было решено перенести на август. Празднование будет приурочено к переиме­но­ванию Ставрополя в Тольятти, пишет СитиТраффик.
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