В Тольятти отмечают день военно-морского флота
27 июля 2019 12:05
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Сегодня, 27 июля, в Тольятти проходят мероприятия, приуроченные празднованию дня военно-морского флота России. Как пишет TLTgorod, церемонии возложение венков и цветов пройдут в нескольких местах:
В 11.00 – у панно Ф.Ф. Ушакова (угол улиц Мира и Ушакова), в 11:30 – на площади Свободы, в 12:30 – в парке Победы, в 13:40 на площади Никонова в микрорайоне Шлюзовой.
28 июля праздничная программа состоится в парке Комсомольского района в 18:00.
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