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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти из-за гриппа и ОРВИ не посещают школы и детсады 6694 детей

28 декабря 2019 13:36
69
В Тольятти из-за гриппа и ОРВИ не посещают школы и детсады 6694 детей
В городе в трех школах есть классы, в которых полностью или частично приостановлен учебный процесс.

Стали известны новые данные об эпидемиологической ситуации в образовательных организациях Тольятти по гриппу и ОРВИ.
Как сообщает департамент образования администрации города, по состоянию на 27 декабря в школах отсутствуют по болезни 5307 (неделю назад было 5001) учеников (7,23%), в детских садах 1387 (на прошлой неделе – 1433 дошкольников).
Сообщается также, что в городе в трех школах есть классы, в которых полностью или частично приостановлен учебный процесс, из-за болезни более 20% учеников.
Это классы в школах 26, 19 и 51, пишет TLTgorod.


Фото pixabay.com
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