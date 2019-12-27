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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти две новые поликлиники начнут работать в первом квартале 2020 года

27 декабря 2019 13:52
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В Тольятти две новые поликлиники начнут работать в первом квартале 2020 года
Персонал уже набирается.

В 19 квартале Тольятти на б-р Татищева, 24 практически завершено строительство современной поликлиники с травмпунктом, на 1000 посещений в смену. Когда она начнет работать? Как передает корреспондент TLTgorod, на этот вопрос глава Тольятти Сергей Анташев ответил депутатам городской думы.

«В этом году минстрой Самарской области принимает строительно-монтажные работы, - рассказал Сергей Александрович. - Остается получение специализированного медицинского оборудования. Другое оборудование поставлено. Поставка медицинского оборудования разыграна, поэтому минстрой назвал готовность объекта для приема больных - первый квартал 2020 года. Персонал уже набирается».
Напомним, строительство поликлиники ведется с октября 2016 года, в качестве застройщика выступает ООО «Белстрой». Новое медучреждение, в котором предполагается обслуживать 65 тысяч человек взрослого населения новых кварталов, станет подразделением городской поликлиники № 3.
Как сообщил Анташев, в те же сроки, в первом квартале 2020 года, должна заработать еще одна новая поликлиника, но уже детская, возведенная в северной части Медгородка, в районе пересечения ул. Свердлова и 40 лет Победы. Здесь будут обслуживаться 24 тысячи юных тольяттинцев.

Фото pixabay.com
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