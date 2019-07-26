Уже в эту субботу жители Тольятти проверят свой «Стальной характер»
26 июля 2019 09:53
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Уже в эту субботу 27 июля в Тольятти на территории лыжной базы ОАО «АВТОВАЗ» в третий раз пройдет экстремальный забег «Стальной характер». На забег уже подтвердили участие около 700 человек. Среди участников не только жители Тольятти, но и гости из других городов таких, как Самара, Димитровград, Жигулёвск, Кузнецк, Пенза и др.
27 июля участникам предстоит пройти на выбор две трассы 5 км и 8 км соответственно, преодолеть более двадцати препятствий: окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, забраться на четырехметровый бастион и многое другое. Трассу можно проходить как одному – в личном зачете, так и командой. Каждый финишер получит медаль и незабываемые эмоции.
«Уже третий год «Стальной характер» объединяет людей, которые готовы проверить свою силу воли и силу мышц. И год от года растет команда предприятия. В этом году в экстремальном забеге примут участие 70 сотрудников компании» - отметил директор по производству «СИБУР Тольятти» Павел Кубряков.
Проект «Стальной характер» в Тольятти реализуется «Фондом поддержки спорта» при содействии компании СИБУР, в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».
В этом году забег уже состоялся в таких городах деятельности СИБУРа как Воронеж, Пыть-ях и Тобольск, Томск, Нижневартовск и Пермь общее количество участников - более 14 000 человек.
Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта и в социальных сетях: http://steelcharacter.ru/, https://vk.com/steelcharacter.
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